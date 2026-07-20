Nevjerojatne cijene parkiranja na obali: U jednom gradu sat vremena košta čak 20 eura

Parkiranje na Jadranu ovog ljeta postalo je ozbiljan udar na novčanik, a u pojedinim gradovima vozači za samo jedan sat moraju izdvojiti i do 20 eura. Istodobno, unatoč visokim cijenama, slobodno mjesto tijekom vrhunca sezone i dalje je teško pronaći. Najskuplje je parkiranje uz dubrovačke zidine, gdje prvi sat stoji čak 20 eura, dok se svaki sljedeći naplaćuje 10 eura. Riječ je o području posebnog prometnog režima u koje je ulazak moguć samo uz odgovarajuću dozvolu. Turisti koji bez odobrenja pokušaju ući u zonu riskiraju visoke novčane kazne, zbog čega mnogi ipak biraju službena parkirališta, javlja Dnevnik.hr.

Kazne za neovlašten ulazak u zonu kreću se od 200 pa sve do 1300 eura. I dok su pojedina parkirališta zbog visokih cijena gotovo prazna, stanovnici Dubrovnika koji imaju mjesečne ili godišnje parkirne karte tijekom ljeta teško pronalaze slobodno mjesto. 'Nema, jednostavno kaos je i nema se gdje stati. Pa tko će platiti 20 eura parking na Pilama', kaže Dubrovčanin Nikša za Dnevnik Nove TV.

Iz Grada Dubrovnika ističu kako je uvođenjem posebnog prometnog režima smanjen broj vozila u povijesnoj jezgri, ali i prihodi od parkiranja. Zbog toga najavljuju promjene već od iduće godine. 'Uvest ćemo da i ti parkinzi spadaju pod PPK karticu, a što se tiče ostalih parkinga, osim zone posebnog režima, cijena parkinga za početni sat je 1,30 eura', rekla je glasnogovornica Grada Dubrovnika Magdalena Prkut.

Visoke cijene nisu rezervirane samo za Dubrovnik. U Trogiru se tijekom srpnja i kolovoza parkiranje uz gradske zidine naplaćuje 10 eura po satu, dok su parkirališta s nižim cijenama redovito popunjena. Sezonske cijene porasle su i u drugim obalnim gradovima. U Splitu se na Starom placu tijekom ljeta sat parkiranja naplaćuje pet eura, dok je u Puli uz Arenu cijena između tri i četiri eura po satu, ovisno o lokaciji. Izvan turističke sezone ista mjesta stoje znatno manje.

Uz visoke cijene, najveći izazov tijekom ljetnih mjeseci ostaje pronaći slobodno parkirno mjesto. Zbog toga se vozačima savjetuje da prije dolaska provjere lokacije i cjenike parkirališta te, kada je moguće, koriste javni prijevoz ili se do odredišta upute pješice.