Uhićen 51-godišnjak jer je mobitelom kriomice snimao nagu djecu

Muškarac (51), švicarski državljanin, sumnjiči se za iskorištavanje djece za pornografiju zbog čega je kazneno prijavljen. Kako je priopćila PU istarska, sumnjiči ga se da je 18. srpnja oko 9.30 na plaži u jednom turističkom objektu u Istri, mobitelom snimao nagu djecu. To su primijetili gosti objekta koji su pozvali čuvara, a čuvar je 51-godišnjaka zadržao do dolaska policije. Kada su policajci došli, pregledom mobitela našli su inkriminirajući materijal, pa je 51-godišnjak uhićen i priveden, a slijedi mu vjerojatno i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Puli.

Prije dvadesetak dana u jednom istarskom kampu je zbog istih sumnji uhićen i 63-godišnji državljanin Slovačke. Njega se sumnjičilo da je početkom srpnja naočalama kriomice snimao nagu djecu, što je uočio zaštitar kampa koji ga je zadržao dok nije došla policija koja ga je uhitila. Pretragom su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja pa je i on uhićen i kasnije pritvoren.

U policiji kažu i da ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena kakav problem predstavlja snimanje djece. Kažu i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje, kažu u policiji, pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Osim toga, policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. - Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - poručili su iz policije.