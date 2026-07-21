Savjetnik iz HNB-a završio u Remetincu jer ga se sumnjiči da je orobio frizerski salon i benzinsku

Muškarac (38), inače savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) i predavač na više fakulteta završio je u istražnom zatvoru kojeg mu je odredio sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jer se sumnjiči za dva razbojstva. Sudac istrage mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a u međuvremenu je protiv njega pokrenuta i istraga. Prema onom što su priopćili policija i tužiteljstvo, sumnjiči ga se za dva razbojstva: u jednom slučaju meta mu je bila benzinska pumpa, a drugom frizerski salon. Prema neslužbenim informacijama na razbojničke pohode pošao je pod utjecajem lijekova i alkohola, a ima indicija i da je bio mentalno rastrojen. Zbog stanja u kojem je bio, tijekom istrage će ga se sigurno psihijatrijski vještačiti, a neslužbeno se doznaje da je tijekom ispitivanja priznao da je razbojstva počinio. No, prvo je tvrdio da je na to bio prisiljen kako bi vratio novac koji nekome duguje, da bi zatim naveo i da je to učinio jer je bio pod utjecajem alkohola i droga

Njegov razbojnički pohod počeo je 16. srpnja poslijepodne kada je na Trgu senjskih uskoka upao u benzinsku postaju gdje je verbalno zaprijetio djelatnici (22) od koje je tražio novac. Uplašena djevojka dala mu je novac, a samo sat vremena nakon tog razbojstva je u Ulici Siget upao u frizerski salon u kojem je bila 39-godišnja vlasnica te klijenti. Njoj njoj je prijetio verbalno, ali i nekim oštrim predmetom, vjerojatno nožem, tražeći novac. Kada je dobio po što je došao, pobjegao je. Policija navodi da je ukupna šteta 746 eura, tužiteljstvo navodi da je odnio 696,20 eura. U oba prepada 38-godišnjak je bio maskiran, ali ne baš najbolje jer se pokušao maskirati majicom koju je imao na sebi, a to "maskiranje" su snimile video kamere. U krvi je imao 1,2 promila, a nakon što je uhićen ispitan je na policiji i tužiteljstvu, prije no što je završio u Remetincu.