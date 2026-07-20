Gledajte '240 sekundi 24sata': Grom udario ženu koja je nosila suncobran

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Igora Bobića: Grom je udario ženu koja je nosila suncobran jutros na plaži u kampu na Krku, a do dolaska helikoptera hitne pomoći reanimiranjem i masažom srca spasili su je suprug i spasilac Dubravko Marić. Spasilac Marić za 24 sata kaže da je prije toga imala slabe znakove života koji su nestajali te da je bila u nesvijesti. Meteotsunami pogodio Mali Lošinj, plivala riva, more ušlo u objekte, sve je trajalo 20-ak minuta. Nedostaje čistača i čitačicama u bolnicama, mnogi su na bolovanju ili daju otkaz kako bi išli na more raditi u sezoni pa se vraćaju.