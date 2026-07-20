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ANALIZA POLITOLOGA I DEKANA MOSTARSKOG FILOZOFSKOG FAKULTETA

Reakcije iz Sarajeva moraju konačno otvoriti oči Zagrebu o stvarnom položaju Hrvata u BiH

VL
Autor
Dražen Barbarić, politolog i dekan mostarskog Filozofskog fakulteta
20.07.2026.
u 19:33

Gotovo da nema nijednoga od bošnjačkih lidera koji neće reći da nije fer birati Hrvatima člana predsjedništva, ali kada dođe do razgovora o izbornim modelima, onda nastupa maksimalni otpor

Svaka rezolucija, posebice donesena u parlamentarnom postupku određene države, a koja se svojim intencijama i sadržajem fokusira na prostor druge države, ma koliko dobronamjerna bila, zapravo je tek simboličan politički čin. Njezina politička efektivnost je vrlo skromna i prozaična, a uporabna vrijednost vrlo limitirana. Međutim, kao takva je simbolički važna, posebice ako održava široku političku volju pluralnoga zakonodavnoga tijela, te može biti jasan iskaz prijateljstva, partnerstva, ali i trajne prisutnosti s ciljem pomoći u rješavanju unutarnjih problema države na koju se rezolucija odnosi.

Ključne riječi
Bosna i Hercegovina

Komentara 6

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GE
Gegur
19:58 20.07.2026.

BiH treba jugoslavenski model i tako če biti naj bolje

Avatar IvanR
IvanR
19:49 20.07.2026.

Najnefunkcionalnije država u EU a oni nisu u stanju sami sebe dovesti u red. Sva 3 naroda. Osmansko carstvo je ostavilo traga.

Avatar Rubin Red
Rubin Red
20:19 20.07.2026.

Dok je Trump na čelu USA treba tražiti treći entitet, ili u najmanju ruku, model u kojem se Hrvate beće preglasavati. Trumpova administracija je otvorena za tu ideju

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