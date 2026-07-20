Reakcije iz Sarajeva moraju konačno otvoriti oči Zagrebu o stvarnom položaju Hrvata u BiH

Svaka rezolucija, posebice donesena u parlamentarnom postupku određene države, a koja se svojim intencijama i sadržajem fokusira na prostor druge države, ma koliko dobronamjerna bila, zapravo je tek simboličan politički čin. Njezina politička efektivnost je vrlo skromna i prozaična, a uporabna vrijednost vrlo limitirana. Međutim, kao takva je simbolički važna, posebice ako održava široku političku volju pluralnoga zakonodavnoga tijela, te može biti jasan iskaz prijateljstva, partnerstva, ali i trajne prisutnosti s ciljem pomoći u rješavanju unutarnjih problema države na koju se rezolucija odnosi.