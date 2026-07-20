Dobra vijest za velike obitelji, stiže važna demografska mjera: 'Strpite se s kupnjom automobila...'

Pozitivni demografski pokazatelji nastavljeni su i ove godine, a ministar demografije Ivan Šipić poručio je kako najnoviji podaci ulijevaju optimizam. Istaknuo je da Hrvatska treću godinu zaredom bilježi rast broja stanovnika te da je prošle godine rođeno 410 djece više nego godinu ranije. 'Zasigurno nakon dijela godina gdje smo imali crne statistike i po odlascima i po rađanju, jer mi vežemo i povratke i iseljeničku priču s rađanjem, naravno da nam je laknulo i da smo veseli' , rekao je Šipić za Dnevnik Nove TV.

Dodao je da se pozitivan trend nastavio i u ovoj godini. '410 više rođene djece daje nam nadu, a taj se trend nastavio u 2026. jer na pola godine imamo gotovo 700 rođene djece više, što je duplo više nego cijele godine u prošloj godini', rekao je. Ministar je najavio novu demografsku mjeru namijenjenu velikim obiteljima. Država će, rekao je, sufinancirati kupnju automobila sa sedam sjedala za obitelji koje imaju četvero ili više djece.

'Automobili sa sedam sjedala, za obitelji koje imaju četiri i više djece. To će biti nova mjera. Sufinancirat ćemo to s do 15.000 eura', istaknuo je Šipić, dodavši kako će postojati i određeni dohodovni cenzus. Detalji mjere trebali bi biti predstavljeni nakon posljednje sjednice Vlade prije ljetne stanke. 'Naše obitelji koje su planirale kupiti auto najesen, neka se malo strpe, dobro će im doći ušteda', poručio je ministar za Dnevnik Nove TV.

Naglasio je da je riječ o jednoj u nizu mjera kojima Vlada želi olakšati život obiteljima. 'I priuštivo stanovanje i olakšice i zdravstvo i vrtić i školstvo. To su mjere na kojima radimo kroz sve resore. Zato je bitno da ovo novo Ministarstvo bude koordinativno', rekao je. Osvrnuo se i na podatke o rastu broja pobačaja, ocijenivši ih zabrinjavajućima. 'Taj broj je poguban i žalostan. Mi znamo da je pobačaj ogroman problem u Hrvatskoj, ali i na razini cijelog svijeta i EU-a', rekao je Šipić. Dodao je kako se posljednjih godina promijenio trend te zaključio da je riječ o 'dubokoj rani hrvatskog društva'. Na kraju je istaknuo da Hrvatska nakon niza godina bilježi veći broj povratnika nego iseljenih te najavio da su u pripremi Zakon o demografskoj obnovi i dodatne mjere za povratnike.