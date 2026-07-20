Zaraza se širi među djecom na Jadranu, ministrica Hrstić poručuje: 'Nema razloga za brigu'

Tijekom vrhunca turističke sezone na dijelu hrvatske obale zabilježeni su slučajevi impetiga, zarazne bakterijske infekcije kože koja se najčešće javlja kod djece. Iako je bolest izazvala zabrinutost među građanima i turistima, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe da razloga za paniku nema. Naglasila je kako pojava impetiga nije neuobičajena tijekom ljetnih mjeseci te da kvaliteta mora nije uzrok zaraze.

'Nikakva briga. Ne događa se to svake godine tijekom ljeta. Kako su naveli, treba držati higijenu, a provjereno je i s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo - more je čisto, nema razloga za brigu. Uživajmo u ljetu', rekla je Hrstić za HRT. Impetigo je vrlo zarazna površinska bakterijska infekcija kože koja se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta poput ručnika, posteljine ili igračaka. Upravo zbog toga najčešće se širi među djecom u obiteljima, vrtićima i drugim kolektivima.

Bolest mogu uzrokovati dvije vrste bakterija - streptokok grupe A, koji najčešće izaziva blaži oblik bolesti, te bakterija Staphylococcus aureus, koja može dovesti do težeg oblika infekcije s većim mjehurićima ispunjenima tekućinom. Stručnjaci upozoravaju da se impetigo treba liječiti na vrijeme kako bi se spriječilo širenje promjena na koži i prijenos zaraze na druge članove obitelji.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), impetigo se najčešće javlja kod djece predškolske i školske dobi, osobito tijekom toplih i vlažnih razdoblja, kada su ogrebotine, sitne ozljede kože i ubodi kukaca češći.