'Šibenik neće biti Benkovac'

Božinović: Policija u Šibeniku osigurat će red i mir na festivalu FALIŠ

Davor Božinović posjetio je Policijsku postaju Zadar
Foto: Pixsell/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.09.2025.
u 21:07

Ministar unutarnjih poslova poručio da nema razlike u postupanju policije u Benkovcu i Šibeniku te da će javni red i mir biti zaštićeni unatoč protivljenju braniteljskih udruga

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak kako je siguran da će policija u Šibeniku osigurati javni red i mir tijekom održavanja festivala FALIŠ te da nema razlike u postupanju šibenske i benkovačke policije. "Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava. Ako uspoređujete Šibenik i Benkovac, obje policijske uprave i postaje napravile su plan djelovanja i sve je planirano. Policija je tu, i to je važno shvatiti, da osigura javni red i mir na javnim okupljanjima", kazao je Božinović odgovarajući na novinarska pitanja u Našicama, gdje je nazočio spaljivanju droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima.

"Stručni tim Ravnateljstva policije objavio je vrlo opsežno izvješće o tome što i kako se događalo u Benkovcu i, ono što je policijski ključno, mislim da je sačuvan javni red i mir, a siguran sam da će tako biti i u Šibeniku", istaknuo je ministar. Božinović je to izjavio nakon što je tjednik Nacional objavio da je načelnik šibenske policije Sandro Santini navodno kazao: "Makar mi zadnje bilo, Benkovca ovdje neće biti", a uoči početka festivala alternative i ljevice FALIŠ, koji sutra počinje u Šibeniku. Time je, navodi tjednik, stao uz šibenskoga gradonačelnika Željka Burića (HDZ), koji je najavio da će se festival održati.

Protiv festivala već se pobunio dio šibenskih braniteljskih udruga, po uzoru na događanja u Benkovcu, kada su braniteljske udruge onemogućile održavanje festivala Nosi se, uz incidente usmjerene protiv organizatora i sudionika festivala. Neslužbeno se doznaje da će otvorenju FALIŠ-a nazočiti oporbeni prvaci s lijevog spektra političke scene kako bi dali potporu borbi protiv cenzure, jednoumlja, a za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog, kulturnog i medijskog djelovanja te protiv, kako ističu, ustašizacije i "subnorizacije" društva. 

VA
VanjaPlank
21:50 02.09.2025.

Šta će nam neprijatelji kad mi sami sebe uništavamo. Svaka normalna zemlja bi to zabranila

DA
dadalina
21:14 02.09.2025.

Nadam se da nece biti ponižavanja domovine.

