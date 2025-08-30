Kulturni prostor u Hrvatskoj posljednjih godina postao je bojno polje ideoloških sukoba – prostor gdje se umjetnički izrazi ušutkavaju pritiscima, a koncertni programi gase se prije nego što su i dobro započeli. Umjesto da kultura bude mjesto rasprave i suočavanja s prošlošću, ona sve češće postaje kolateralna žrtva političke manipulacije, raznih interesnih skupina i straha.
U kontekstu festivala poput FALIŠ‐a u Šibeniku, na kojemu se otvoreno propituju nasljeđe antifašizma nasuprot etnonacionalističkim narativima, pojavljuju se braniteljske udruge koje zahtijevaju ukidanje javnog sufinanciranja, uz prijetnje da bi se moglo ponoviti ono što se dogodilo u Benkovcu s festivalom "Nosi se" – prosvjedna kampanja branitelja iz Domovinskog rata koja je, zbog straha od eskalacije i diverzije, rezultirala odgodom cijelog programa.
Stop cenzuri: teror zabrana trese temelje Hrvatske
Marku Perkoviću Thompsonu u Zagrebu je pred milijun ljudi na dočeku hrvatske reprezentacije iz Rusije 2018. godine ugašen mikrofon tijekom nastupa, a za Večernji list je tadašnji savjetnik premijera Plenkovića, kazao da je to bila odluka pokojnog šefa grada Milana Bandića. Tko odlučuje što se u Hrvatskoj smije čuti, a što ne smije?
Nikakvi se temelji Hrvatske ne tresu! To je samo nečija pusta želja. No ono što se nudi pod "umjetnosti" došlo je do granica gdje se to više neće i ne smije tolerirati.
Top lista Nadrealista je imala odličnu parodiju: ... Tražili ste, evo vam ga na! Imali ste drugovi sve u svojim rukama, kulturu, medije, novce koje smo MI zaradili, čak smo nekako zbunjeno tolerirali i cenzuru i zabranu Thompsona, branitelja ovee države.... A onda ste našu djecu, prijatelje, rodbinu, proglasili ust@šama i fašistima 😤 ...Tražili ste. Evo vam ga na 🖕
Zapamtite nakon 5 7.2025. vise nista nije isto. Hrvatska je digla glas. Glasna manjina koja drzi medije usput pokusava i dalje odlucivati sto se smije a sto ne. Dosta je toga.