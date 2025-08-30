Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PODJELE PRELAZE CRVENU LINIJU

Stop cenzuri: teror zabrana trese temelje Hrvatske

Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Dea Redžić
30.08.2025.
u 02:00

Marku Perkoviću Thompsonu u Zagrebu je pred milijun ljudi na dočeku hrvatske reprezentacije iz Rusije 2018. godine ugašen mikrofon tijekom nastupa, a za Večernji list je tadašnji savjetnik premijera Plenkovića, kazao da je to bila odluka pokojnog šefa grada Milana Bandića. Tko odlučuje što se u Hrvatskoj smije čuti, a što ne smije?

Kulturni prostor u Hrvatskoj posljednjih godina postao je bojno polje ideoloških sukoba – prostor gdje se umjetnički izrazi ušutkavaju pritiscima, a koncertni programi gase se prije nego što su i dobro započeli. Umjesto da kultura bude mjesto rasprave i suočavanja s prošlošću, ona sve češće postaje kolateralna žrtva političke manipulacije, raznih interesnih skupina i straha.

U kontekstu festivala poput FALIŠ‐a u Šibeniku, na kojemu se otvoreno propituju nasljeđe antifašizma nasuprot etnonacionalističkim narativima, pojavljuju se braniteljske udruge koje zahtijevaju ukidanje javnog sufinanciranja, uz prijetnje da bi se moglo ponoviti ono što se dogodilo u Benkovcu s festivalom "Nosi se" – prosvjedna kampanja branitelja iz Domovinskog rata koja je, zbog straha od eskalacije i diverzije, rezultirala odgodom cijelog programa.

Komentara 115

Pogledaj Sve
JO
JovanC
20:28 29.08.2025.

Zapamtite nakon 5 7.2025. vise nista nije isto. Hrvatska je digla glas. Glasna manjina koja drzi medije usput pokusava i dalje odlucivati sto se smije a sto ne. Dosta je toga.

Avatar 404_ZLO
404_ZLO
20:24 29.08.2025.

Nikakvi se temelji Hrvatske ne tresu! To je samo nečija pusta želja. No ono što se nudi pod "umjetnosti" došlo je do granica gdje se to više neće i ne smije tolerirati.

Avatar Mementomori
Mementomori
20:34 29.08.2025.

Top lista Nadrealista je imala odličnu parodiju: ... Tražili ste, evo vam ga na! Imali ste drugovi sve u svojim rukama, kulturu, medije, novce koje smo MI zaradili, čak smo nekako zbunjeno tolerirali i cenzuru i zabranu Thompsona, branitelja ovee države.... A onda ste našu djecu, prijatelje, rodbinu, proglasili ust@šama i fašistima 😤 ...Tražili ste. Evo vam ga na 🖕

