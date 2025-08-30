Stop cenzuri: teror zabrana trese temelje Hrvatske

Kulturni prostor u Hrvatskoj posljednjih godina postao je bojno polje ideoloških sukoba – prostor gdje se umjetnički izrazi ušutkavaju pritiscima, a koncertni programi gase se prije nego što su i dobro započeli. Umjesto da kultura bude mjesto rasprave i suočavanja s prošlošću, ona sve češće postaje kolateralna žrtva političke manipulacije, raznih interesnih skupina i straha.



U kontekstu festivala poput FALIŠ‐a u Šibeniku, na kojemu se otvoreno propituju nasljeđe antifašizma nasuprot etnonacionalističkim narativima, pojavljuju se braniteljske udruge koje zahtijevaju ukidanje javnog sufinanciranja, uz prijetnje da bi se moglo ponoviti ono što se dogodilo u Benkovcu s festivalom "Nosi se" – prosvjedna kampanja branitelja iz Domovinskog rata koja je, zbog straha od eskalacije i diverzije, rezultirala odgodom cijelog programa.