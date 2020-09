Božinović: Nisam znao za izvide, Glavni ravnatelj me izvijestio večer prije

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u srijedu kako nije znao za izvide u aferi Janaf jer je takav zakon, dodavši kako ga je Glavni ravnatelj policije večer prije izvijestio o dovršetku kriminalističkog istraživanja.

Božinović je, gostujući u Vijestima RTL Televizije, kazao kako nije znao za izvide u aferi Janaf, dodavši kako niti ne može znati u bilo kojem drugom slučaju izvida koje provodi policija u koordinaciji s USKOK-om i DORH-om.

"Takav je zakon. Glavni ravnatelj me izvijestio večer prije da je dovršeno kriminalističko istraživanje, da je došlo do uhićenja i da će sutradan biti privedeno još osoba", kazao je Božinović.

Na pitanje koliko je pametno da premijer ne zna da će se dogoditi ključno uhićenje kada je riječ o čovjeku kojeg imenuje Vlada, Božinović naglašava da je takav zakon.

''Kad postoji osnova sumnje, pogotovo kad su u pitanju uskočka djela, onda to radi uži krug ljudi, u policiji to rade službenici koji su na tom predmetu. Ne znaju ni svi državni odvjetnici o tom predmetu. Ukoliko se traže dodatne tajne mjere, onda se traži odobrenje suda", naglasio je ministar.

VIDEO Zoran Milanović o aferi Janaf i istrazi

Objašnjava, da ako je bila ugrožena sigurnost premijera da onda o tom slučaju ne odlučuju PNUSKOK ili DORH, već da se radi o nečemu što spada u domenu nacionalne sigurnosti..

''Izvidima se pokušava detektirati djelo na temelju neke sumnje, onda se pokušava prikupiti dokaze, i tek kad to napravite, možete završiti kriminalističko istraživanje. I onda kreće faza istrage. Često se ovih dana miješa pojam izvida odnosno istrage, ona nastupa kad DORH ili USKOK donese rješenje o istrazi, o kojem odlučuje sud", istaknuo je ministar.

Na pitanje je li normalno da premijer neke stvari ne zna, s obzirom na to da se u ovome slučaju mogao spriječiti reizbor Dragana Kovačevića na mjesto predsjednika Uprave Janafa, ministar naglašava kako je reizbor bio u veljači.

"Mislim da je ravnateljica USKOK-a objasnila da oni imaju svoju dinamiku, izvidi traju dok se ne prikupi dovoljno da mogu podnijeti kaznenu prijavu", kazao je Božinović.

Ministar je naglasio da ne zna je li SOA trebala spriječiti susret predsjednika Milanovića i Kovačevića, a dodao je da nije znao ni da su se susreli.

Komentirao je i kritike predsjednika Milanovića koji je kritizirao policijsko postupanje.

"Njihov je interes da skupe onoliko dokaza s kojima mogu doći pred sud, kojom dinamikom to rade, samo oni znaju. Meni te činjenice nisu poznate. Ovo što izlazi po medijima, možemo prihvatiti da je točno i ne moramo. Poanta je da mali krug ljudi zna na čemu se radi, inače bi odredba o tajnosti izvida bila suvišna", naglasio je Božinović.

Ministar smatra kako je meritum stvari da su izvidi bili uspješni, jer da nisu ne bi ni došlo do podnošenja kaznene prijave.

"Sud treba odlučiti o rješenju o pokretanu istrage koje je donio DORH. U kasnijem postupku će se vidjeti s kojim dokazima, kako su oni prikupljeni", kazao je Božinović.

Ministar je naglasio kako DORH i policija rade na tome da se otkrije krivac za odavanje informacija iz tajne istrage.

"Ne znam zašto je problem pronaći krivca, očito postoje situacije da netko nekome nešto dojavi. Na policiji i DORH-u je da to otkriju, oni po tome rade, vidjet ćemo rezultate. Ja sam zainteresiran da se ta stvar odavanja tajni iz istraga, istraži. Međutim, ja ne mogu istraživati niti odlučivati o načinu na koji oni to rade. Politička volja definitivno postoji. Što se tiče glavnog ravnatelja, koji je meni glavni izvor informacija, to nije tako jednostavno otkriti", zaključio je Božinović.

