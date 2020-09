Plenković i Milanović vode verbalni rat oko Janafa, ali tko je u pravu?

Verbalni rat na relaciji predsjednik Milanović - premijer Plenković, iniciran aferom Janaf, nastavio se nesmiljenom žestinom i tijekom današnjeg dana. Nakon što je premijer nedvosmisleno kazao kako ga ne zanima što, kada je riječ o istragama, rade USKOK i policija, predsjednik Republike, ispostavilo se, smatra dijametralno suprotno.

- Ovo je ozbiljan skandal, a premijera je netko doveo u nezgodnu situaciju jer ga, sad mi je jasno, nisu obavijestili o tome, jer da jesu, nema šanse da bi Kovačevića imenovao na novi mandat. On mora znati neke stvari, u suprotnom u ovoj zemlji nema odgovorne osobe”, rekao je Milanović. “O tome odlučuje državni odvjetnik, a premijer to mora znati. Neka se premijer ne pravi naivan. To mu nije mogla reći SOA. Ima tko mu je to morao reći. A naročito do veljače kada su imenovali Dragana Kovačevića - kazao je Milanović.

Osim što vrlo uspješno stvaraju komunikacijski šum i visoko podižu prašinu u javnosti, dvojica predsjednika istodobno zbunjuju i građane, pa i predstavnike medija, posve različitim tumačenjem ingerencija premijera kada je riječ o važnim istragama koje se provode nad visokopozicioniranim dužnosnicima, u konkretnom slučaju, javnih tvrtki, poput Janafa. Stoga smo se za pojašnjenje obratili nekolicini pravnih stručnjaka, no ispostavilo se kako ni među njima nema suglasja. Pitate li prof.dr. Matu Palića s katedre ustavnih i političkih znanosti osječkog pravnog fakulteta, ispravan i legalistički pristup ovoj temi zauzeo je - premijer Plenković.

- Zakon o kaznenom postupku je jasan. Istraga nije javna i najviše rangirana osoba koja za nju može znati je ravnatelj policije. Za istrage ne treba znati čak ni ministar policije. Takvo je rješenje primijenjeno u zakonu kako bi se smanjio broj ljudi koji znaju detalje o istragama čime se smanjuje i rizik od curenja informacija - ističe Palić, dodajući da nema razloga da za istragu zna premijer kojega treba uključiti tek kada slučaj “ispliva” u javnost, nakon što se uhićenje dogodilo.

- Službene osobe dužne su čuvati kao tajnu sve što su radile. To znači čuvati tajnu i od ministra i premijera - inzistira profesor Mato Palić.

Naposljetku, danas se oglasio i DORH, vezano uz medijske objave i istupe kojima se dovodi u pitanje pa čak i iznose optužbe na dinamiku i način postupanja u provođenju izvida te se prozivaju DORH i USKOK za “curenje informacija” iz istraga.

Navode kako u svakom demokratskom društvu postoji i mora postojati pravo na kritiku ali da neke kritike pa čak i omalovažavanje i optužbe na račun DORH-a i USKOK-a kojima svjedočimo zadnjih dana prelaze razinu prihvatljivu za jedno demokratsko društvo koje poštuje vladavinu prava i trodiobu vlasti.

Dinamika i način postupanja u provođenju izvida u svakom konkretnom slučaju ovisi o do tada prikupljenim dokazima, postupovnim odredbama zakona, o postojanju svih obilježja pojedinih kaznenih djela koja se okrivljenicima stavljaju na teret, a koja su propisana Kaznenim zakonom. Do pravomoćne osuđujuće presude kojom se nikome ne povrjeđuje ni jedno pravo ne dolazi se spekulacijama i kalkulacijama kakvima svjedočimo u posljednjih par dana.