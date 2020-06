Božinović najavio ukidanje obvezne samoizolacije za sve koji dolaze iz BiH

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je ukidanje obvezne samoizolacije za sve one koji dolaze iz BiH. Kako je kazao, odluka bi trebala biti donesena u utorak s obzirom na to da su danas u tijeku pregovori.

– EU će vjerojatno izaći s preporukama, danas su u tijeku ti razgovori. Vjerojatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granica i kad su u pitanju državljani EU i naše susjedne zemlje. To će značiti ulazak u RH tako da se svi koji ulaze pridržavaju epidemioloških mjera, to više ne bi značilo obvezu samoizolacije za one koji dolaze iz BiH. Očekujem to najkasnije sutra – rekao je Božinović, piše N1.

Podsjećamo, šefica bosanskohercegovačke diplomacije ministrica Bisera Turković objavila je danas kako neće uvoditi protumjere protiv Hrvatske zbog mogućeg skorog ukidanja mjere o obveznoj samoizolaciji.

Božinović se osvrnuo i na vijest da je dvoje suca Ustavnog suda tražilo preispitivanje ustavnosti odluka Stožera.

– Vlada je više puta rekla da su naše odluke u skladu s Ustavom i zakonom. Odgovarali smo na upite, odgovarat ćemo i dalje. Donijeli smo zakon da bi Stožer mogao biti što prije u funkciji i kako bismo počeli donositi odluke za prvi nalet koronavirusa, prošao je sve klubove i saborsku proceduru – kazao je Božinović i ponovio da je Sabor u ekspresnoj proceduri ovlastio Stožer za donošenje odluka za koronakrizu.

Što se tiče odluka koje su donesene na Stožeru, poručio je kako su donesene na temelju struke.

Upitan o mogućim novim mjerama u Hrvatskoj, kazao je da će da će gasiti žarišta gdje se pojave te da pojava lokalnih žarišta ne znači da se mjere trebaju primjenjivati na području cijele zemlje.

– Cilj je da se donose izbalansirane mjere, vjerujem da ćemo opet pokazati da smo među najboljima. Ovo nije švedski model, drastične su razlike u rezultatima između Hrvatske i Švedske. Nema podataka da postoje teže kliničke slike, niti je itko na respiratoru u Hrvatskoj – rekao je Božinović.