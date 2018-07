Bošnjaković poništio reimenovanja za 100 vještaka

Može li netko tko godinama ima stručne referencije na temelju kojih obavlja posao sudskog vještaka preko noći ostati bez tih referencija i bez produljenja imenovanja, i to zato što je netko usput odlučio promijeniti pravila i zakone te ih primijeniti retroaktivno?

Ako živite u uređenoj državi, ne može. No ako živite u Hrvatskoj, e, tu je pak sve moguće, pa i to da ministar pravosuđa jednim potezom pera u probleme dovede stotinjak ljudi.

Nema nepravilnosti

Jer prema podacima Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja (HDSViP), navedeno je 2017. zadesilo stotinjak ljudi koji su sa srednjom stručnom spremom 20-30 godina radili kao sudski vještaci. Što se točno lani tim ljudima dogodilo, objasnila je u pisanom odgovoru mr. sc. Melita Bestvina, predsjednica HDSViP-a.

– Uglavnom je riječ o geodetima i građevinskim tehničarima koji su 20-30 godina radili kao sudski vještaci. Iako u radu tih ljudi nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, Ministarstvo pravosuđa lani im je odlučilo poništiti već izdana nova rješenja o produljenju imenovanja.

Upravni sud u Splitu za jednog kolegu vještaka poništio je 28. svibnja 2018. takvo rješenje Ministarstva pravosuđa pa sada čekamo hoće li biti žalbe Visokom upravnom sudu RH. Žalili su se i drugi kolege kojima je Ministarstvo pravosuđa poništilo već izdana rješenja – kaže M. Bestvina.

A za tu cijelu priču ne bi se vjerojatno ni znalo da prvo Zdravko Mamić u svojem predmetu, a zatim i obrana HDZ-a, na suđenju za aferu Fini media, nisu tražili da se knjigovodstveno-financijsko vještačenje koje je izradio Zrinko Ručević izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. I Mamić i HDZ-ova obrana tvrdili su pri tome da je Ručević neovlašteni vještak te su mahali rješenjem Ministarstva pravosuđa koje je potpisao HDZ-ov ministar Dražen Bošnjaković, a kojim se poništava Ručevićevo reimenovanje uz obrazloženje da nije stručno osposobljen za posao koji obavlja!?

I možda to ne bi bilo toliko čudno da Ručević nije imenovani sudski vještak od 1996., a to je postao kada ga je imenovao tadašnji predsjednik zagrebačkog Županijskog suda. Nakon toga je sedam puta reimenovan, posljednji put 31. siječnja prošle godine. Riječ je o čovjeku koji je na PMF-u diplomirao matematiku 1990., a 2012. završio je i postdiplomski studij računovodstvo, revizije i financije na Ekonomskom fakultetu. Osim toga, od 2005. bio je i mentor HDSViP-a te je mentorirao 14 ljudi koji su postali sudski vještaci. No unatoč svemu tome, iz usta branitelja HDZ-a na suđenju za aferu Fimi media čulo se da Ručević nije dovoljno stručno osposobljen te da je neovlašteni vještak!?

Radio VIP suđenja

Inače, Ručević je radio knjigovodstveno-financijska vještačenja u svim bitnijim VIP sudskim postupcima – Mamić, Sanader, Vidošević... – pa se po pravnim kuloarima počelo nagađati da bi odluka ministra Bošnjakovića mogla otvoriti Pandorinu kutiju, odnosno povući pitanje zakonitosti svih njegovih vještačenja.

Sud je u slučaju Fimi medije odbio zahtjev obrane smatrajući da je Ručevićev nalaz zakonit dokaz te da će takav i ostati dok se njegov status ne riješi pravomoćno. O tome će konačnu odluku dati Upravni sud, a do tada zagrebački suci smatraju da je, usprkos ministrovoj odluci, Ručević ovlašteni sudski vještak.

Ima i onih koji u potezu ministra Bošnjakovića vide pokušaj spašavanja HDZ-a iz ralja pravosuđa, jer je Ručevićevo knjigovodstveno-financijsko vještačenje bilo dosta bitno tijekom prvog suđenja za aferu Fimi media, kada je HDZ bio osuđen na plaćanje kazne od pet milijuna kuna. Tu je presudu ukinuo Vrhovni sud, a na ponovljenom suđenju HDZ-ova je obrana problematizirala Ručevićev status, čemu su se pridružile i obrane ostalih okrivljenika. Inače, zanimljivo je da se pitanje neovlaštenih vještaka, osim u slučaju Ručević, pojavilo u još dva predmeta, za što je HDSViP doznao od – banaka.

Dodatni apsurd cijele priče je što je u vrijeme Ručevićeva imenovanja za vještaka uvjet bio da ima pet godina radnog iskustva i on je taj uvjet zadovoljavao. U međuvremenu je 2014. ta granica povećana na osam godina pa sada obrane Mamića i HDZ-a te ministar pravosuđa tvrde da on taj uvjet ne zadovoljava jer je magistrirao tek 2012., a tvrde i da kao inženjer matematike nije stručan da bude vještak za knjigovodstvo i financije.

Kako će se ta priča rasplesti te što će to značiti za sustav u cjelini, vidjet će se nakon odluke Upravnog suda kojem se Ručević žalio. Inače, prema podacima Ministarstva pravosuđa u Hrvatskoj je imenovano 3300 sudskih vještaka različitih struka, a njih 1505 učlanjeno je u HDSViP.

