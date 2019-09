Boris i ostatak Johnsona: kako je saga Brexit podijelila obitelj

Posebno je neukusno zbog onih koji žaluju za majkom, za parlamentarkom, prijateljicom, kazati da je najbolji način da se očuva uspomena na nju ostvarenje onoga protiv čega su se ona i njezina obitelj borili. Ovim je riječima tezu britanskog premijera Borisa Johnsona da se sjećanje na ubijenu britansku parlamentarku, koja se usto zalagala za ostanak u Europskoj uniji, Jo Cox najbolje čuva tako da se “Brexit ostvari” prokomentirala sestra predsjednika vlade, novinarka i političarka Rachel Johnson.

“Volim svog brata”

Vrlo oštra i otvorena kritika svog brata otvorila je pitanje odnosa u obitelji Johnson čije je članove, kao i u brojnim obiteljima u Ujedinjenom Kraljevstvu, razjedinio Brexit. Britansku je vladu Borisa Johnsona u rujnu već napustio i premijerov brat, dotadašnji ministar poduzetništva i energetike Jo Johnson, koji je rekao da je “rastrgan između lojalnosti prema obitelji i nacionalnim interesima”. Rachel i Jo Johnson podržavaju ostanak zemlje u EU, dok je njihov brat postao simbol želje Britanaca za izlaskom iz Unije te se cijela obitelj našla u središtu sage Brexit.

Britanski je premijer rekao prije nekoliko dana da uspomenu na Jo Cox, laburističku zastupnicu i protivnicu Brexita koju je 2016. ubio desničarski ekstremist, valja čuvati tako da zemlja izađe iz EU, na što su reagirali brojni oporbeni političari tražeći od premijera ispriku koju je on odbio dati. No, kad se kritikama laburista pridružila i premijerova sestra, to je promijenilo njegovu poziciju u javnosti.

Foto: Stefan Rousseau/Pool/Reuters/Pixsell

– Kad moj brat koristi riječi poput ‘predaja’ i ‘kapitulacija’ kao da bi ljudi (koji su se protivili Brexitu, op. a.)... trebali biti obješeni... to po mom mišljenju treba prekoriti – rekla je Rachel Johnson Sky Newsu. BBC-u je također rekla da svog brata “jako voli” i da je on “druga osoba u Parlamentu”. Nakon kritika sestre, premijer je pokušao spustiti loptu na zemlju, rekavši da treba “pružiti ruku i drugoj strani da se Brexit ostvari”.

Obitelj Johnson danas je jedna od najutjecajnijih u zemlji. Otac obitelji, koja ima turske korijene, o čemu je Večernji list već pisao, Stanley (79) s prvom suprugom Charlotte dobio je djecu Borisa (55), Rachel (54), Jo (47) i Lea (52), a taj je klan, kako ga zovu britanski mediji, dospio na naslovnice novina upravo zbog javnog statusa i razmimoilaženja u stavovima o Brexitu. Stanley, Rachel, Jo i Boris svi su u nekom trenutku svog života bili političari, dok se Leo držao biznisa i zbog toga je ostao izvan svjetla reflektora.

Među politički opredijeljenim članovima obitelji podjela je jasna: Brexit podržava Boris, a protive mu se svi ostali. No, za razliku od mnogih drugih obitelji koje su se oko Brexita unutar sebe svađale zbog egzistencije, u bogataškoj obitelji Johnson, čiji su članovi mahom pohađali elitne privatne koledže, ta je rasprava više ideološka. Sestra Rachel sudjelovala je kampanji za ostanak zemlje u Uniji te je priznala da je plakala kad su rezultati referenduma bili objavljeni 2016. godine.

– Svakako se ubrajamo u tu kategoriju – rekao je inače najtiši član obitelji, premijerov brat Leo o mnogim britanskim obiteljima koje se razmimoilaze u pitanju izlaska iz Unije.

Samo alkohol, ništa Brexit

Rachel Johnson uoči prošlog Božića napisala je kolumnu za Daily Mail u kojoj je dala svoj stav kako održati dobru obiteljsku atmosferu tijekom večere. Naslov je kolumne, u klasičnoj maniri tog poznatog tabloida, bio vrlo dugačak i vrlo zabavan: “Bez mobitela! Bez Brexita! I vrhunsko piće! Kako održati razboritost ovog Božića (čak i ako vas braća izluđuju)”.

Foto: Reuters/PIXSELL

Brat Jo 2018. izašao je pak iz vlade Therese May, u kojoj je također bio ministar, kako bi se zalagao za drugi referendum o Brexitu. No, iako se ni tad nisu složili o tome treba li izaći iz Unije, dvojicu braće privremeno je ujedinilo neslaganje sa sporazumom koji je s Bruxellesom postigla Theresa May.

I dok o kvaliteti britanske demokracije svjedoči to što je pluralizam mišljenja čest i unutar obitelji, na kraju bi se moglo pokazati da je ono što je dobro po demokratskim standardima možda loše za koheziju pojedinih obitelji. Čak i onih najpoznatijih.