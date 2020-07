Bolsonaro se dugo ismijavao s virusom, a sad je pozitivan na koronavirus

Državnik koji je, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, do sada najviše nijekao i umanjivao opasnost od COVID-19 morao se podvrgnuti testu nakon što su mu se pojavili simptomi bolesti. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro podvrgnuo se testu na koronavirus, a rezultati su otkrili da je pozitivan.

Problemi s disanjem

Bolsonaro je dobio visoku temperaturu, a nakon toga napravljena mu je rendgenska snimka pluća. Rezultat je bio toliko loš da je Bolsonaru odmah potom uzet bris radi testiranja na COVID-19, a sve su njegove aktivnosti otkazane. Bolsonaro se u iščekivanju rezultata vratio u predsjedničku palaču s čijeg se prozora obratio svojim pristašama koji su se okupili ispred zgrade.

– Ne mogu vam prići blizu. Upravo sam došao iz bolnice, obavio sam i snimanje pluća. No dobro se osjećam – poručio je Bolsonaro prije nego što se povukao u unutrašnjost zgrade.

Mogućnost da je predsjednik Brazila zaražen koronavirusom stvorila je ranije blagu pomutnju među tamošnjom elitom. Naime, u posljednjih nekoliko dana Bolsonaro je bio na nekoliko službenih primanja, među kojima je i službena večera s američkim veleposlanikom Toddom Chapmanom. On je odmah na Twitteru poručio kako nema nikakvih simptoma, no da će, za svaki slučaj, ipak obaviti testiranje na koronavirus. Nije ovo doduše prvi put da je Bolsonaro pod sumnjom da je zaražen virusom. Već se najmanje tri puta testirao, između ostalog, i nakon što se u ožujku susreo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u njegovoj privatnoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Naime, pokazalo se da je nekoliko članova osiguranja američkog predsjednika, kao i nekoliko članova osoblja, u tome trenutku bilo zaraženo koronavirusom. Sam Bolsonaro tada je prošao bez zaraze, no sada je to vrlo upitno. Pri tome nije potpuno jasno gdje je Bolsonaro mogao “pokupiti” virus u protekla dva tjedna, no imajući na umu njegov vrlo intenzivan raspored, prilika za takvo što bilo je bezbroj. Pogotovo kada se uzme u obzir da se na njegovim sastancima ne nose maske koje Bolsonaro drži potpuno nepotrebnima i svojevrsnim “širenjem panike”, baš kao što to čini i njegov uzor sa sjevera Donald Trump. No za razliku od Trumpa, Bolsonaro ponekad stavi masku, i to onu sa svojim likom. Ipak, prema izvještajima brazilskih medija, Bolsonaro je, nakon što su se sada razvili simptomi zaraze, počeo preventivno piti hidroklorokin i azitromicin iako o njihovoj učinkovitosti ima relativno malo spoznaja. Inače, Brazil je jedna od najpogođenijih zemalja svijeta pandemijom koronavirusa. Iako je koronavirus “dohvatio” Južnu Ameriku relativno kasno, u Brazilu se, zemlji koja upravo po Bolsonarovim napucima nije provodila žestoke mjere samoizolacije i socijalnog distanciranja, koronavirus žestoko razmahao.

Danas je Brazil zemlja s drugim najvećim brojem slučajeva, odmah iza SAD-a. U Brazilu je do jučer bilo registrirano više od 1,6 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je gotovo pola milijuna još uvijek aktivnih slučajeva. Preminulo je pak više od 65 tisuća bolesnika, dok ih je u kritičnom stanju više od osam tisuća. Bolsonaro je žestoko odbijao svaku pomisao na uvođenje striktnijih mjera u Brazilu ponajprije radi očuvanja gospodarstva. To ni najmanje ne čudi kada se zna da je Bolsonaro izbore u Brazilu dobio kao predstavnik krupnog kapitala, čovjek koji ima potporu velikog broja industrijalaca. I glavni mu je cilj pomoći im da svoje bogatstvo dodatno uvećaju. Podilazi im do te mjere da je prije nekoliko mjeseci potaknuo uništavanje golemih dijelova prašume kako bi se stvorilo mjesta za pašnjake i uzgoj goveda.

Čovjek industrijalaca

Nošenje maske Bolsonaro drži psihološki kontraproduktivnim, a ima je jer želi brazilski turizam održati živim. Uza sve to, Bolsonaro je, kako bi održao dobre odnose s Trumpom kojega neskriveno drži uzorom, spreman činiti sve ono što čini i Trump. Ako Trump kaže da maske nisu potrebne, one neće biti potrebne ni u Brazilu. Sve je ovo bacilo Brazil, u zdravstvenom, ali i gospodarskom smislu, na koljena, a završetak pandemije ili njeno