Stižu podaci po županijama. Lauc: Sve više ljudi doći će u kontakt s virusom

Stožer je jučer izvijestio da je zabilježeno je 69 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je broj trenutno aktivnih slučajeva u Hrvatskoj u ponedjeljak ukupno 897. Ukupno je testirano 85.997 osoba.

9:35 - Tijekom protekla 24 sata, u okviru epidemiološke obrade kontakata, obavljeno je terensko uzorkovanje briseva, a dio uzoraka dostavljen je iz Opće bolnice Pula. Ukupno je u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano 195 uzoraka briseva na COVID-19 te je potvrđen jedan pozitivan. Radi se o uvezenom slučaju, koji je bliski kontakt s pozitivnom osobom u Zagrebu.

9:30 - U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nema novooboljelih.

9:15 - Na području Zadarske županije jedna je novooboljela osoba. Riječ je o mlađoj ženskoj osobi koja je imala kontakt sa zaraženom osobom u obitelji. U samoizolaciji je 178 osoba, a s današnjim danom imamo 5 novoozdravljenih. Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 142 uzorka. Na COVID odjelu OB Zadar smještene su 2 osobe, a jedna je na respiratoru na COVID JIL-u.

U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su 4 kršenja mjere samoizolacije.

9:07 - U studiju 4 HRT-a gostovao je znanstvenik Gordan Lauc. "Nije bilo nikakve sumnje da će se, pogotovo u Hrvatsku priča vratiti jer smo mi imali mali broj slučajeva ukupno. Još uvijek imamo mali broj", rekao je Lauc.



Što se tiče lijekova nema velikog napretka, ali su liječnici naučili bolje upravljati tom bolesti pa je situacija bolja nego prije. To što smo kupili ovih par mjeseci znači jako puno, jer kada se vrati pandemija na jesen bit ćemo puno bolje pripremljeni i moći ćemo se lakše s njom nositi, ističe.



"Moramo smanjiti brzinu kojom se virus širi, jer ako se svi zarazimo imat ćemo kolaps zdravstvenog sustava. Iako virus neće ubiti puno nas, treba rasporediti broj ljudi koji će se razboljeti na što duže vrijeme", kazao je.



Što će se dogoditi na jesen, kaže kako to još uvijek nitko ne zna. Karantenu kakvu smo imali, to sigurno kaže, više nećemo vidjeti. Možda samo u nekim manjim regijama ako se situacija pogorša, ali će biti zabrane velikih okupljanja, obavezna upotreba maski i bit će problematični zatvoreni prostori.

"Određenom broju ljudi ova bolest uopće nije benigna i moramo se svi ponašati odgovorno.Ovdje govorimo o nečemu što ne vidimo, moramo shvatiti kako se virus ponaša. Sigurno znamo da će sve više i više ljudi doći s virusom u kontakt, a ono što možemo napraviti je da se šiti sporije i da vodimo računa o zdravlju da se lakše može podnijeti virus", navodi Lauc.

8:33 - Prema podacima Stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata, na području Virovitičko-podravske županije testirano je 5 osoba. Njihovi nalazi su negativni. Do sada je obrađena ukupno 1.452 uzorka. Od početka pandemije COVID-a 19, na području Virovitičko-podravske županije, 11 je osoba zaraženo korona virusom. Od toga, osam ih se oporavilo, dvije osobe su i nadalje zaražena, a jedan muškarac je preminuo, izvijestili su iz Stožera.

7:16 - Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je pooštravanje mjera zbog koronavirusa, ponajprije o zabrani obiteljskih okupljanja i vjenčanja.

"Trenutno smo evidentirali da su obiteljska okupljanja problem, kao što smo prije deset dana evidentirali noćne klubove i tada poduzeli mjere koje su dale rezultate. Razmišljamo o mjerama, ali to još u ovom trenutku 'nije na tapeti' iako smo na Stožeru ujutro dugo razgovarali o koronakrizi. Mnoge su mjere na stolu, primijenit ćemo ih kao i do sada, u trenutku za koji smatramo da je optimalan", rekao je Beroš za Vijesti.hr.

"Kada bi se svi pridržavali preporuka - fizički razmak, provođenje higijene - ne bismo o mjerama razgovarali."

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 3220 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 113 preminulo, a 2210 se oporavilo.U samoizolaciji je trenutno 4850 osoba.