Stožer razmišlja o uvođenju novih mjera: Strože na granici, ograničiti svadbe?

Sa 69 novooboljelih od COVID-19 od nedjelje do ponedjeljka u Hrvatskoj je trenutačno 897 ljudi zaraženo novim koronavirusom. Od tog se broja njih 90 liječi u bolnicama, a petero je trenutačno na respiratoru. Daljnji porast broja oboljelih aktualizirao je i pitanje učinkovitosti mjera, odnosno prenaglog otvaranja pa je to bila i tema jučerašnjeg sastanka Stožera u Vladi. Ono što se neslužbeno može čuti jest da su “na stolu” promjene pravila za granice, barem za pojedine države u kojima je situacija s “koronom” loša, te promjene u smislu okupljanja, ponovnog limitiranja broja sudionika. Ministar zdravstva dr. Vili Beroš odgovorio nam je tek da se “zasad ništa ne mijenja”, a ravnatelj HZJZ-a dr. Krunoslav Capak medijima je izjavio kako će i dalje govoriti građanima da u zatvorenim prostorima nose maske, izbjegavaju veća okupljanja i putovanja dok će se u slučaju širenja zaraze iz Srbije ponovno uvesti samoizolacija za putnike iz te zemlje.

– Uvijek postoji mogućnost pooštravanja mjera. Mi mislimo da se naša epidemiološka situacija neće pogoršavati. Kontroliramo žarišta – rekao je ravnatelj Capak.

Ravnateljica Zarazne prof. dr. sc. Alemka Markotić, pak rekla je da se prate mjesta rizika te su stoga tema razgovora jučer bila obiteljska okupljanja.

– Ako to ne budemo mogli komunicirati, donijeli bismo nove mjere kao što je smanjenje broja ljudi na takvim okupljanjima – rekla je prof. Markotić.

Skraćuje vrijeme liječenja

Upravo se to može čuti i neslužbeno, bez preciziranja o maksimalnom dopuštenom broju na okupljanjima svečanosti poput vjenčanja.

S novim slučajem obolijevanja mladića iz Dubrovnika svadba u Zagrebu pretprošlog vikenda “donijela” je dosad devet COVID-19 pozitivnih osoba. Kada i na koji način će ograničiti te kakva točno okupljanja, iz Stožera ne odgovaraju, a jučer se spominjalo da će se ponajprije ljude educirati kako se u suživotu s tim virusom moraju početi sami čuvati promjenom navika i ponašanja.

Cjepivo kao rješenje još je, da tako kažemo, na dugačkom štapu, a od lijekova odobrenje za primjenu dobio je remdesivir, lijek koji je ponajprije kreiran za ebolu. Nakon američkog FDA, podsjetimo, lijek je dobio odobrenje i Europske agencije za lijekove, a ono što je dosad objavljeno o njegovoj učinkovitosti jest da skraćuje vrijeme liječenja oboljelih u prosjeku za četiri dana, no ne i da pomaže smanjiti smrtnost od “korone”. Ipak, jedina je to odobrena terapija, ali nedostupna i u svijetu i u Hrvatskoj.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odgovorili su nam kako remdesivir nije na Listi lijekova, a ako ga neka bolnica koristi, onda to nabavlja direktno te plaća iz svog proračuna. No, nakon što su Sjedinjene Države s proizvođačem dogovorile u iduća tri mjeseca isporuku praktički svih količina tog lijeka, nerealno je očekivati da će ga druge države moći nabaviti. U proljetnom jeku epidemije nismo ga imali za liječenje hospitaliziranih u hrvatskim bolnicama. Potvrdio nam je to izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz rekavši kako u to vrijeme remdesivira nije bilo na tržištu Hrvatske. Pacijenti su se liječili najčešće klorokinskim lijekovima ili lopinavir/ritonavir kombinacijom, dok su oni s teškim oblicima bolesti koji su na intenzivnoj njezi po potrebi liječeni i imunomodulacijskom terapijom. Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) odgovorili su nam kako ne raspolažu informacijom o očekivanom početku opskrbe tim lijekom kao ni o njegovoj očekivanoj cijeni. Cijena je pak formirana za američke pacijente, odnosno zdravstveni sustav gdje će bočica koštati 520 američkih dolara (oko 3473 kuna), odnosno 3120 američkih dolara za tretman, što je oko 20.841 kuna. Nešto niži iznosi formirani su za pacijente koji su na zdravstvenom preko države, a koja je objavljena i kao cijena za druge zemlje – 2605 kuna za bočicu te 15.631 kuna za kuru liječenja. Hoće li lijek i takve cijene biti i na hrvatskom tržištu, ovisit će o njegovoj dostupnosti, a početak opskrbe iz HALMED-a kažu ne mogu inicirati.

Remdesivir nije na tržištu EU

– Remdesivir je prvi lijek protiv bolesti COVID-19 za koji je podnesen zahtjev za davanje odobrenja u Europskoj uniji. Ocjena podataka ovog lijeka započeta je pri EMA-i (Europska agencija za lijekove) 30. travnja 2020. godine te je provedena u skraćenom vremenskom roku postupkom postupne ocjene. Ocjenom remdesivira bili su obuhvaćeni podaci o kakvoći i proizvodnji, neklinički podaci te preliminarni klinički podaci, kao i prateći podaci o sigurnosti primjene iz programa milosrdnog davanja lijeka. Ovom prilikom možemo vam potvrditi da, s obzirom na to da prije nije bio odobren, lijek remdesivir nije bio stavljen u promet u EU uobičajenim putem. Pacijentima u EU dosad je mogao biti dostupan isključivo putem kliničkih ispitivanja i postupka milosrdnog davanja lijeka. Milosrdno davanje lijeka je postupak kojim se omogućuje dostupnost lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet bolesnicima koji boluju od kroničnih, ozbiljnih ili životno ugrožavajućih bolesti koje se ne mogu na odgovarajući način liječiti odobrenim lijekom i ne mogu sudjelovati u kliničkom ispitivanju. Oba su postupka u nadležnosti Ministarstva zdravstva – poručili su iz Agencije.

Stoga je opcija milosrdnog davanja koju navode mogućnost za kojom će možda hrvatska zdravstvena administracija posegnuti. Dotad je liječenje oboljelih od COVID-19 dostupnim terapijama te se i dalje ističe poruka kako većina oboljelih ima blage simptome i na kućnom je liječenju.

Dosad je od “korone” u nas preminulo 113 oboljelih, u samoizolaciji je jučer bilo 4850 osoba, a ukupno je testirano 85.997 ljudi, od čega u 24 sata od nedjelje do ponedjeljka njih 587.