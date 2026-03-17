ČUDA SU MOGUĆA

Specijalistica iz Slavonije u 45. godini otkrila planine i stigla do Anda

Foto: privatni album
1/3
Autor
Vedran Balen
17.03.2026.
u 14:17

Planinarenje je Sandru Drmić potaknulo i na ozbiljnije bavljenje fotografijom. Članica je Fotokino kluba Đakovo, Foto kluba Rijeka te Udruge slikara Đakovštine – Suncokret, a njezine fotografije osvajale su i nagrade na natječajima

Sandra Drmić iz Đakova na prvi pogled djeluje poput osobe koja vodi miran i uredan život. Specijalistica je medicinske biokemije i laboratorijske medicine u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, supruga i majka. No iza tog profesionalnog i obiteljskog okvira skriva se strast koja ju je u posljednjih nekoliko godina odvela na neke od najuzbudljivijih planinarskih destinacija svijeta – od slavonskih brežuljaka do Himalaje i Anda. Planinarenje je otkrila relativno kasno, u 45. godini, ali ono je ubrzo postalo važan dio njezina života. Od prvih izleta u prirodu put je vodio prema sve višim planinama i sve zahtjevnijim ekspedicijama. Danas iza sebe ima planinarske pothvate na više kontinenata, a iskustva s putovanja pretvara i u fotografije te dokumentarne filmove.

Sandra Drmić najprije je izgradila profesionalnu karijeru. Osnovnu i srednju školu završila je u Đakovu, a Medicinsku biokemiju upisala je 1991. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. godine radi u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima, gdje se stručno usavršavala i stekla titulu specijalistice medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Planinarenje je, kaže, u njezin život ušlo spontano. – Prvo sam se ostvarila u profesionalnom smislu i izgradila obiteljski život. Onda sam u 45. godini odlučila izaći iz tih okvira i više vremena provoditi u prirodi. Sve je počelo na slavonskim brdima i brežuljcima, a s vremenom smo suprug Damjan i ja krenuli prema sve višim planinama – prisjeća se.

Članica je Planinarskog društva Đakovo i Planinarskog društva "Planine" iz Sarajeva. S kolegama planinarima najprije je prošla planinske masive u Hrvatskoj i regiji, a zatim su uslijedile i udaljenije destinacije – Slovenija, Austrija, Maroko, Nepal te na kraju Južna Amerika. – Još na prvom izletu rekli su mi samo jedno: nemoj odustati. To je zapravo odlična formula za planinarenje – kaže uz smijeh. Na planini, dodaje, često shvate koliko su mali pred prirodom. – Dok stojimo okruženi snijegom i tišinom, uvijek imamo isti osjećaj: nismo mi osvojili vrh, nego je vrh osvojio nas. Jedno od najuzbudljivijih putovanja dogodilo se prošle jeseni, kada su Drmić i njezini planinarski prijatelji krenuli u gotovo jednomjesečnu avanturu Južnom Amerikom.

Tijekom 29 dana obišli su Peru, Boliviju i Čile, kombinirajući planinarenje s drugim oblicima avanturističkog putovanja. – To nije bilo klasično turističko putovanje. Radili smo trackinge, jahali konje, a vozili smo i bicikle po najpoznatijoj i najopasnijoj cesti na svijetu – bolivijskoj "cesti smrti" – govori. Riječ je o uskoj planinskoj cesti koja je desetljećima nosila reputaciju jedne od najopasnijih prometnica na svijetu. Nekada je ondje godišnje stradavalo i do 300 ljudi.

– Krenuli smo s prijevoja visokog više od 5000 metara, iz potpuno alpske klime, i spustili se u suptropsko područje. Staza je bila duga oko 60 kilometara, a visinska razlika oko 3500 metara. To je prilično strm i adrenalinski spust – opisuje. Posebno joj je ostalo u sjećanju neobično obilježavanje pojedinih zavoja. – Svaki zavoj ima ime, primjerice talijanski ili slovenski zavoj. Nazvani su po nacionalnostima ljudi koji su ondje poginuli. Srećom, hrvatskog zavoja nije bilo – kaže i dodaje kako prije svakog putovanja detaljno prouči destinaciju i tek onda odluči hoće li ići.

Planinarenje je Sandru Drmić potaknulo i na ozbiljnije bavljenje fotografijom. Članica je Fotokino kluba Đakovo, Foto kluba Rijeka te Udruge slikara Đakovštine – Suncokret, a njezine fotografije osvajale su i nagrade na natječajima. S vremenom je fotografija prerasla i u film. Na njezinim planinarskim putovanjima nastali su dokumentarni filmovi "140 kilometara duga priča iz Nepala" te "U svijetu Pachamame", nazvan po božici zemlje i plodnosti u vjerovanju Inka.

– Shvatili smo da ne možemo sve te prizore zadržati samo za sebe. Imali smo potrebu podijeliti ih s drugima, pokazati ljepotu prirode i osjećaj slobode koji takva putovanja donose – objašnjava. Iako iza sebe već ima impresivna planinarska iskustva, Sandra Drmić kaže da avantura tek počinje. – Poruka je svima da nikada ne prestanu sanjati svoje snove, nego da ih počnu živjeti – poručuje Sandra Drmić.

Kina godinama sadila milijarde stabala usred pustinje: Sateliti sada pokazali nevjerojatan rezultat

Ključne riječi
Himalaja ande cesta smrti planine planinarenje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

