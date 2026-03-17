'OSTAVIO NEIZBRISIV TRAG'

Jandroković uputio sućut obitelji Zlatka Šimenca: 'Bio je zaista izniman čovjek'

ARHIVA: Preminuo Zlatko Šimenc, bivši hrvatski reprezentativac u vaterpolu i rukometu
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
17.03.2026.
u 12:30

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji preminulog Zlatka Šimenca. "S dubokom tugom primio sam vijest o odlasku Zlatka Šimenca, istinske hrvatske sportske legende i istaknutog sveučilišnog profesora", stoji u priopćenju. Jandroković je istaknuo kako je Šimenc ostavio neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog sporta. "Osvajač je srebrne olimpijske medalje u vaterpolu i višestruki europski klupski prvak sa zagrebačkom Mladosti. No, činjenica da je uz izuzetne uspjehe u vaterpolu ostvario i zavidne rukometne rezultate, te dosegnuo status državnoga reprezentativca u oba sporta, svjedoči kako je gospodin Šimenc uistinu bio nevjerojatan primjer sportske izvrsnost", istaknuo je Jandroković. 

"Nakon izvanredne sportske karijere svoj je život posvetio obrazovanju, kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, u potpunosti posvećen prenošenju znanja novim generacijama. Svi koji su poznavali Zlatka Šimenca mogu posvjedočiti kako je bio zaista izniman čovjek. Sjećajući se s posebnim uvažavanjem njegovih ljudskih vrlina, te sportskih i akademskih ostvarenja, još jednom izražavam iskrenu sućut vama, poštovana obitelji, kao i svim njegovim prijateljima", zaključio je Jandroković. 

