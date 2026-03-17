NP Paklenica otvorila vrata posjetitelja jedinstvenog spoja mora, planina i prirodnih ljepota kroz planinarske staze

Kamp Nacionalnog park Paklenica ponovno je otvoren za posjetitelje. "Smješten uz samo more, kamp je idealno mjesto za sve koji žele spojiti odmor uz more s istraživanjem planinskih staza, kanjona i netaknute prirode", istaknuli su iz Nacionalnog parka. Svoja vrata kamp je otvorio 15. ožujka. Pozvali su građane da, bez obzira želi li vikend provesti u prirodi ili planiraju duži boravak, uživaju u jedinstvenom spoju mora, planina i prirodnih ljepota koje nudi Paklenica. "Radujemo se vašem dolasku i želimo vam ugodan boravak", napisali su.