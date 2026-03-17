Mama s dvoje djece htjela odustati od faksa jer je 'prestara': Odgovor Hrvata je sve oduševio

'Imam 27 godina i majka sam dvoje djece', započela je svoju objavu korisnica na Redditu, tražeći savjet koji je mnoge u Hrvatskoj potaknuo na razmišljanje. Prije nekoliko godina upisala je ekonomiju i završila dvije godine, no studij je prekinula zbog trudnoće i rođenja dvoje djece. Sada, dok ozbiljno razmišlja o povratku na fakultet, suočava se s obeshrabrujućim komentarima okoline da je 'malo prestara' i da će s previše godina biti tek pripravnica na početku karijere. Njezina dilema, hoće li se vratiti na studij ili odabrati prekvalifikaciju, potaknula je lavinu ohrabrujućih odgovora koji su otkrili da njezina situacija nije ni usamljena ni bezizlazna.

Odgovor zajednice bio je jednoglasan i snažan: 'Imaš tek 27 godina, sposobna si za sve što poželiš', napisao je jedan od najpopularnijih komentara, sažimajući opći osjećaj. Mnogi su istaknuli da su u svojim dvadesetima tek počinjali shvaćati što žele od života, a neki su se pronašli tek u tridesetima ili četrdesetima. 'Očekivao sam da ima bar 50 godina kad sam pročitao naslov… Još si mlada, stigneš šta hoćeš', dodao je drugi korisnik, komentirajući ideju da bi netko s 27 godina mogao biti prestar za obrazovanje. Komentari su jasno pokazali da je pritisak koji osjeća više odraz zastarjelih društvenih normi nego stvarne prepreke.

Ono što je njezinu objavu učinilo posebnom su deseci osobnih priča koje su korisnici podijelili kako bi je ohrabrili. Javila se žena koja je s 32 godine upisala prekvalifikaciju za optičara nakon što se razočarala tržištem rada u svojoj struci, ističući da je s njom studirala i žena od 52 godine. Druga je podijelila priču svoje sestrične koja je s više od 30 godina, uz dvoje djece i posao, završila fakultet putujući iz Međimurja u Osijek. Posebno se istaknuo komentar jednog menadžera koji je zaposlio ženu s dvoje djece nakon petogodišnje pauze u karijeri. 'Nije se skroz uklapala u ono što smo tražili, ali je bila voljna učiti. Fenomenalna je, rekao bih da je zapošljavanje nje jedna od mojih najboljih menadžerskih odluka', napisao je, potvrđujući da su životno iskustvo i zrelost često vrjedniji od samih godina. Čak se javio i jedan sveučilišni profesor s porukom: 'Najbolji studenti su oni malo stariji.'

Ova osobna priča događa se u vrijeme kada i Hrvatska i Europska unija aktivno rade na podršci upravo ženama poput autorice objave. Početkom ožujka 2026. godine, samo desetak dana prije njezine objave, Europska komisija predstavila je novu Strategiju o rodnoj ravnopravnosti, čiji je cilj smanjiti 'jaz u karijeri' za majke. Istovremeno, Hrvatska se suočava s paradoksom tržišta rada: unatoč rekordno niskoj nezaposlenosti, postoji ogroman broj radno neaktivnih građana, a poslodavci vape za radnom snagom. U takvim uvjetima, 'stariji junior' s diplomom i životnim iskustvom postaje izuzetno poželjan kandidat, cijenjen zbog stabilnosti i zrelosti koje donosi. Završetkom fakulteta, autorica bi se svrstala u manjinu, s obzirom na to da u Hrvatskoj tek oko 39% osoba u dobi od 25 do 34 godine ima visokoškolsku diplomu, što je ispod prosjeka EU.

Rasprava na Redditu pokazala je jasan raskorak između pesimističnih komentara s kojima se ova mlada žena suočava u svojoj okolini i stvarne ekonomske situacije te podrške na koju može računati. Njezino pitanje o prekvalifikaciji također je relevantno, jer Hrvatska trenutno provodi sustav vaučera za obrazovanje odraslih, nudeći alternativne puteve za usavršavanje. Na kraju, stotine komentara poslale su joj istu poruku: jedina stvarna prepreka nije njezina dob, djeca ili pauza u studiju, već unutarnji osjećaj da je kasno, osjećaj koji je, sudeći po reakcijama, potpuno neutemeljen i spreman za odbacivanje.