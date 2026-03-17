Trump napao NATO: 'Ne trebamo vas, nikad vas nismo ni trebali'

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth Social nakon što su brojne europske države, među kojima i Francuska, odbile poslati brodove radi ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. U objavi je oštro kritizirao saveznike iz NATO-a, istaknuvši kako ne žele sudjelovati u američkoj vojnoj operaciji protiv Irana.

'Od većine naših NATO saveznika obaviješteni smo da se ne žele uključivati u našu vojnu operaciju protiv terorističkog režima Irana na Bliskom istoku, unatoč tome što se gotovo sve zemlje snažno slažu s onim što radimo i da Iranu ni na koji način ne smije biti dopušteno posjedovanje nuklearnog oružja. Nisam iznenađen njihovim potezom jer sam oduvijek smatrao da je NATO jednosmjerna ulica - mi trošimo stotine milijardi dolara godišnje štiteći te zemlje, a one ne čine ništa za nas, osobito u trenucima potrebe. Srećom, desetkovali smo iransku vojsku, njihova mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo je nestalo, njihova protuzračna obrana i radari su nestali, a možda i najvažnije, njihovi lideri, na gotovo svim razinama, više ne predstavljaju prijetnju nama, našim bliskoistočnim saveznicima niti svijetu. Zbog takvog vojnog uspjeha više nam nije potrebna, niti je želimo, pomoć NATO zemalja, nikada je nismo ni željeli!', napisao je Trump.

Trump je dodao kako se ista poruka odnosi i na zemlje poput Japana, Australije i Južne Koreje. 'Uostalom, govoreći kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, daleko najmoćnije zemlje na svijetu - nama ne treba ničija pomoć. Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju', poručio je.

Podsjetimo, američki predsjednik tijekom vikenda pozvao je saveznike da pomognu u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Međutim, uz Francusku, i Njemačka, Španjolska i Italija poručile su kako ne planiraju slati brodove za tu operaciju.