Damir Dekanić proglašen krivim, nepravomoćno je osuđen na četiri godine zatvora

Bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić na Županijskom sudu u Osijeku proglašen je krivim zbog optužbi da je lažirao okolnosti prometne nesreće u travnju 2022. godine u mjestu Cerna kod Vinkovaca. Krivim su proglašeni i Nikolina Meseljević, Krešimir Bičanić, Tomislav Farkaš i Mijo Pranjkić. Nitko se nije pojavio na izricanju presude.

Dekanić je osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora. Farkaš je osuđen na 2 godine i šest mjeseci zatvora dok je Bičanić dobio jednu godinu i 8 mjeseci. Meseljević je osuđena na godinu i 5 mjeseci. Mijo Pranjkić je dobio dvije godine i tri mjeseca zatvora. Svima se uračunava vrijeme uhićenja i vrijeme provedeno u zatvoru. Farkašu i Pranjkiću se zabranjuje potpuno obavljanje policijske dužnosti u trajanju od tri godine. Svi moraju podmiriti sudske troškove. Dekanić 2500 eura, Meseljević i Bičanić po 1500 eura, Farkaš i Pranjkić po 1000 eura.

- Nedvojbeno je utvrđeno da su Dekanić, Meseljević, Bičanić, Farkaš i Pranjkić svojim postupanjem počinili kaznena djela kojim ih je ovo sudsko vijeće proglasio krivima. Iz provedenih dokaza nedvojbeno je utvrđeno da je vozilom upravljao Dekanić. Takav zaključaj proizlazi iz iskaza ispitanih svjedoka, a čiji iskazi su potvrđeni prometno-tehničkim vještačenjem, kao i iz komunikacije sudionika. Sud smatra da je Bičanić na mjesto prometne nesreće došao naknadno, neposredno prije policijskih službenika. U vrijeme inkriminacije automobilom Županije nije upravljao Krešimir Bičanić budući da je na mjesto nesreće došao naknadno. Isključivi cilj daljnjeg postupanja Bičanića, Nikoline Meseljević, Farkaša i Pranjkića je bio da svojim radnjama na traženje i pod utjecajem političkog i društvenog autoriteta Damira Dekanića omoguće izbjegavanje svake odgovornosti za izazivanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju - objasnila je predsjednica sudskog vijeća Sanja Voller-Jakšić.

Izricanje presude bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću

- U ovom kaznenom postupku kao svjedok je ispitana Marija Serezlija koja je svojim iskazom nastojala preuzeti na sebe svu odgovornost postupanja policije nastojeći tako pomoći Farkašu i Pranjkiću - dodala je Voller-Jakšić.

Nepravomoćan je to epilog sudskog postupka protiv Damira Dekanića kojem se sudilo za izazivanje prometne nesreće 17. travnja 2022. godine sa službenim vozilom Županije u alkoholiziranom stanju, a koju je potom kasnije pokušao lažno prikazati. Osim Dekaniću, optužena je i Nikolina Meseljević čija je imovina oštećena, Dekanićev bratić Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić. Policajka Marija Serezlija ranije je priznala krivnju te se nagodila s USKOK-om pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Dekanić je nakon nesreće tvrdio da je automobil vozio njegov bratić Krešimir Bičanić zbog čega je optužen, što USKOK nije povjerovao. Oni tvrde da je Škodom upravljao bivši župan koji je, nakon što se slupao, zvao Bičanića, a onda su u dogovoru s Nikolinom Meseljević, čiji su ograda i automobil bili oštećeni, odlučili prikriti kako se dogodila nesreća i tko je vozio. USKOK smatra da su u svemu sudjelovali i optuženi policajci. Dekaniću je te noći izmjereno 1,44 promila alkohola u krvi, a s mjesta dužnosti župana odstupio je tek godinu dana nakon pokretanja istrage, u lipnju 2024., kada je ponovno u alkoholiziranom stanju uzrokovao nesreću, no s vlastitim automobilom. Tada mu je izmjereno 0,84 promila alkohola u krvi.