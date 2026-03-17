Evo tko su najnoviji svjetski milijarderi: Jedna generacija zastupljenija je nego ikad, a svi imaju nešto zajedničko

Američki poslovni magazin Forbes objavio je najnoviju listu svjetskih milijardera, na kojoj je generacija Z zastupljenija nego ikada prije. Među ukupno 3428 milijardera, njih 35 mlađe je od 30 godina, što čini tek oko jedan posto, ali ipak predstavlja blagi rast u odnosu na prošlu godinu.

Kako piše Business Insider, među najmlađim svjetskim bogatašima dominiraju nasljednici velikih poslovnih carstava, no sve je više i onih koji su bogatstvo stekli vlastitim poduzetničkim pothvatima, osobito u tehnološkom sektoru. Zajedničko im je i to da se većinom drže podalje od očiju javnosti.

Na samom vrhu nalazi se 20-godišnja Brazilka Amelie Voigt Trejes, najmlađa milijarderka na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,1 milijardu dolara. Svoj udio duguje kompaniji WEG, koju je suosnovao njezin djed. Iz iste obitelji dolazi i 21-godišnja Lívia Voigt de Assis, koja drži još veći udio u istoj tvrtki.

Među najbogatijima ističe se i Nijemac Johannes von Baumbach, također 20-godišnjak, koji je nasljednik farmaceutskog diva Boehringer Ingelheim i raspolaže bogatstvom od čak 6,6 milijardi dolara. Njegova obitelj poznata je po izrazitoj diskreciji, a on se, uz poslovno nasljeđe, bavi i natjecateljskim skijanjem. Talijan Clemente Del Vecchio, s procijenjenih 6,8 milijardi dolara, svoje bogatstvo temelji na udjelu u holdingu Delfin, koji kontrolira dio kompanije EssilorLuxottica, poznate po globalno popularnim brendovima naočala.

Na listi se nalazi i Kim Jung-youn iz Južne Koreje, kći osnivača gaming kompanije Nexon, s bogatstvom od oko 1,7 milijardi dolara. S druge strane, nova generacija tehnoloških poduzetnika pokazuje da bogatstvo ne dolazi samo nasljeđem. Surya Midha, Brendan Foody i Adarsh Hiremath, svi u ranim dvadesetima, suosnivači su AI startupa Mercor. Svaki od njih raspolaže imovinom procijenjenom na oko 2,2 milijarde dolara, a njihova tvrtka surađuje s vodećim laboratorijima umjetne inteligencije u Silicijskoj dolini. Foody i njegovi partneri bili su dio prestižnog programa Thiel Fellowship, koji potiče mlade poduzetnike.

Među najbogatijim mladim Europljanima je i Nijemac Kevin David Lehmann, koji je još kao tinejdžer postao suvlasnik trgovačkog lanca drogerije DM. Danas njegovo bogatstvo iznosi oko 4,9 milijardi dolara, iako ne sudjeluje u svakodnevnom poslovanju. Popis zaključuje Brazilac Pedro Voigt Trejes, koji, poput svojih sestara i braće, posjeduje značajan udio u WEG-u, s imovinom procijenjenom na 1,1 milijardu dolara.