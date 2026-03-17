Hrvoje Anić podnio ostavku, raspisan natječaj za novog direktora TZ Zadarske županije - objavili su u svom priopćenju iz zadarske turističke zajednice. - Na današnjoj sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Zadarske županije direktor Hrvoje Anić podnio je ostavku na svoju dužnost iz osobnih razloga. Turističko vijeće prihvatilo je podnesenu ostavku te donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje novog direktora, odnosno direktorice Turističke zajednice Zadarske županije.

Dosadašnji direktor zahvalio je na suradnji te istaknuo kako svoju dužnost napušta iz osobnih razloga. „Hvala svima koji su kroz ovo razdoblje bili dio našeg tima. Najveći dio svoje profesionalne karijere proveo sam u turizmu te vjerujem kako ću i u budućnosti svojim znanjem i iskustvom nastaviti doprinositi razvoju i promociji Zadarske županije“, izjavio je Anić.

Predsjednik Turističkog vijeća i župan Josip Bilaver zahvalio je Aniću na dosadašnjem radu, istaknuvši kako je Turistička zajednica Zadarske županije u proteklom razdoblju ostvarila značajne iskorake u rezultatima i promociji destinacije. Odluku o odabiru kandidata i imenovanju na mandat u trajanju od četiri godine donijet će Turističko vijeće po završetku natječajnog postupka. Natječaj će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Zadarske županije.