Bloomberg: FBI je uklonio Trumpovo ime iz Epsteinovih dokumenata

Savezni istražni ured (FBI) izbrisao je ime predsjednika Donalda Trumpa i drugih poznatih osoba iz vladinih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, prema izjavama tri osobe upoznate s tim pitanjem, javlja Bloomberg. Redigiranje je izvršio tim FBI-jevih zaposlenika zaduženih za pregled Epsteinovih dokumenata radi mogućeg javnog objavljivanja. Imena su izostavljena zbog zaštite privatnosti jer su te osobe, uključujući Trumpa, bile privatni građani kada je federalna istraga o Epsteinu započela 2006. godine, rekli su izvori.

Govorili su pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni javno raspravljati o tom pitanju. Pojavljivanje imena osobe u dokumentima ne znači da je bila pod istragom ili optužena za nepravilnosti. Pregled je bio dio šireg pothvata potaknutog Trumpovom kampanjom u kojoj je obećao "deklasificirati" dokumente povezane s Epsteinom, što je njegova MAGA baza dugo zahtijevala. U ožujku je direktor FBI-ja Kash Patel uputio svoje specijalne agente iz ureda u New Yorku i Washingtonu da se pridruže zaposlenicima FBI-ja zaduženima za Zahtjev za slobodnim pristupom informacijama (FOIA) u prostranom Centralnom arhivskom kompleksu agencije u Winchesteru u Vriginiji te u drugoj zgradi nekoliko kilometara dalje. Pod pritiskom javnosti, FBI-jevo osoblje dobilo je upute da pretraži i pregleda svaki dokument povezan s Epsteinom i utvrdi što se može objaviti. To je uključivalo ogromnu količinu materijala prikupljenog tijekom gotovo dva desetljeća, uključujući svjedočenja pred velikom porotom, spise tužitelja, kao i desetke tisuća stranica vlastitih istražnih dokumenata FBI-ja o Epsteinu. Bio je to herkulejski zadatak koji je uključivao do 1000 agenata FBI-ja i drugog osoblja koji su radili noću dok su pregledavali više od 100.000 dokumenata, prema pismu senatora Dicka Durbina upućenom glavnoj državnoj odvjetnici Pam Bondi u srpnju.

Zaposlenici su pregledavali dokumente koristeći Zakon o slobodi informacija (FOIA) kao smjernicu za odlučivanje koje informacije treba zadržati. To samo po sebi nije neuobičajeno. U FOIA-i je Kongres uspostavio devet iznimki kako bi uravnotežio pravo javnosti na informacije s potrebom vlade da zaštiti osjetljive interese, poput nacionalne sigurnosti, službenih rasprava, tekućih postupaka provođenja zakona ili privatnosti. Kada se takvi suprotstavljeni interesi pojave u pitanjima izvan FOIA-e, te se iznimke često primjenjuju čak i ako točan jezik iz statuta FOIA-e nije prisutan u konačnom dokumentu, piše Bloomberg. Tijekom pregleda Epsteinovih dokumenata, FBI-jevo osoblje identificiralo je brojne reference na Trumpa u dokumentima, rekli su upućeni izvori.

Deseci drugih poznatih javnih ličnosti također su se pojavili u dokumentima, dodali su. U pripremi za moguće javno objavljivanje, dokumenti su zatim poslani jedinici FOIA službenika koji su primijenili redigiranje u skladu s devet iznimki. Upućeni izvori rekli su da je Trumpovo ime, zajedno s drugim poznatim osobama, izbrisano jer je bio privatni građanin kada je federalna istraga o Epsteinu započela 2006. godine. Prošlog mjeseca, Ministarstvo pravosuđa i FBI zaključili su da „daljnje objavljivanje“ dokumenata „ne bi bilo prikladno niti opravdano“.Epstein je izbjegao federalne optužbe za trgovinu ljudima 2008. godine kada je pristao priznati krivnju za državne optužbe u Floridi za podvođenje. U srpnju 2019., nakon istrage Miami Heralda koja je također ispitala integritet vladine istrage, Epstein je optužen za federalne optužbe za trgovinu maloljetnicima. Mjesec dana kasnije, počinio je samoubojstvo u svojoj zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje. Glasnogovornik Bijele kuće nije želio odgovoriti na pitanja o brisanju Trumpovog imena, već je uputio upite FBI-ju. FBI je odbio komentirati. Ministarstvo pravosuđa nije odgovorilo na višestruke zahtjeve za komentar. U izjavi u petak, nakon što je Bloomberg prvi izvijestio o redakcijama, Durbin je rekao da Trump „ima moć jednostrano riješiti ovaj problem pristankom na objavu svog imena u dokumentima javnosti kako bi ispunio obećanja glavne državne odvjetnice Bondi da će javnost vidjeti 'potpune Epsteinove dokumente'“.