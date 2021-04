BKS Bank: 'Pandemija je natjerala mnoge da shvate važnost kratkoročnog pristupa rezervama likvidnosti'

Prošla 2020. godina bila je za nas maratonska utrka, u kojoj smo nakon opreznog starta dobili sve veći zamah i uspjeli zauzeti vrlo dobar plasman na cilju, rezimirala je predsjednica Uprave BKS Bank Herta Stockbauer proteklu, neobičnu poslovnu godinu.

Kako govore, kada je uvedena prva karantena, telefeni nisu prestali zvoniti.

- Cilj nam je bio pomoći našim klijentima da što bolje prebrode ovu krizu, pri čemu nam česte izmjene propisa i uredbi nisu olakšale posao. 2020. smo obradili više od 4178 odgoda u kreditnim i leasing poslovima u Austriji i inozemstvu te odobrili privremena financiranja u visini od oko 160,4 milijuna eura, prisjeća se Stockbauer.

Ukupno su potraživanja prema klijentima prije rezerviranja za kreditne gubitke iznosila 6,7 milijardi eura, što je utjecalo na dobar rast kredita od 4,4 posto.

Primarni depoziti također su dosegli novu rekordnu razinu u promatranoj godini.

- Sa 31. prosincem 2020. klijenti su nam povjerili sredstva u visini 7,4 milijarde eura, što je za 731 milijun eura više u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Pandemija Covida-19 natjerala je mnoge ljude da shvate važnost kratkoročnog pristupa rezervama likvidnosti. To je dalo novi zamah trendu ulaganja novca u oročene i depozite po viđenju, pojašnjava Stockbauer.

Slika Hrvatske, gdje BKS Bank s ukupno 79 zaposlenika upravlja sa četiri bankovne poslovnice i leasing društvom, u protekloj godini nije jednobojna.

- Zbog velike ovisnosti o turizmu, hrvatsko je gospodarstvo snažno pogođeno pandemijom Covida-19. Ni za 2021. godinu još nije moguće procijeniti kako će se razvijati putničke mjere, a time i ljetna sezona. Stoga smo značajno povećali rezervacije za kreditne gubitke za Hrvatsku, što je jedan od razloga smanjenja rezultata hrvatske podružnice, izvještava član Uprave Alexander Novak.

Na dan 31. prosinca 2020. godine, kreditni plasmani hrvatske podružnice BKS Bank iznosili su 295 milijuna eura(+8,6 %), a primarni depoziti su se kretali oko 108,4 milijuna eura (-9,1 %). Kćerinsko leasing društvo BKS-leasing Croatia d.o.o. ostvarilo je vrlo dobar rezultat nakon oporezivanja, povećavši neto dobit za oko 0,2 milijuna eura na ukupno 0,9 milijuna eura, a obujam leasinga povećan je za 12,9 posto na 77,9 milijuna eura.

U 2020. je otvorena i još jedna poslovnica u Zagrebu, a razmatraju se daljnje lokacije u drugim krajevima Hrvatske

- Nova zagrebačka poslovnica planirana je i uređena prema novom konceptu poslovnica. Središnji je element novi uslužni šalter (tzv. ServiceDesk) koji je dizajniran kao otvoreni i prostrani prostor te središnja kontakt točka za klijente. Za podizanje gotovine postavljena je posebna „diskretna“ blagajna. Bankomat i prostrani prostor s ekranima na dodir, koji pružaju informacije o širokoj paleti proizvoda BKS Bank, dostupni su 24 sata dnevno, kažu Tihomir Zadražil i Juraj Pezelj, čelnici hrvatske podružnice BKS Bank.

- A izazova će i u 2021. biti dovoljno. Dobro poznatim čimbenicima kao što su niske kamatne stope, troškovni pritisci i jaka konkurencija, sada se pridružuju i brige oko budućih kreditnih gubitaka. Očekujemo da će doći do značajnog porasta troškova za rizike, no vjerujemo da će to biti svladiv izazov, zaključila je Stockbauer.