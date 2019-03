'Bjelački nacionalizam', rasizam za 21. stoljeće

Prije nekoliko je dana Facebook odlučio na svojoj platformi ukloniti sav sadržaj “bjelačkog nacionalizma” i “separatizma”. S obzirom na to da je Brenton Tarrant, koji je nedavno u Novom Zelandu ubio 50 ljudi, objavio snimku svog masakra na Facebooku, nikog nije začudio brzi potez tvrtke koja je odlučila da je u ovom trenutku opravdano ograničiti slobodu govora kako bi se spriječio rast mržnje.

Implicitni rasizam

Kompanija je priznala da je bjelački nacionalizam ranije promatrala kao svaku drugu formu nacionalizma, no nedavni su ju teroristički napadi uvjerili da je ova forma te ideologije zapravo u svojoj srži prepuna mržnje. Postavlja se pitanje što je to bjelački nacionalizam, je li on sam po sebi rasistički i koliko je udaljen od fašizma?

Njegovi zagovornici u SAD-u tvrde da je bijeli identitet ključan za razvoj Amerike te sebe doživljavaju kao potomke Europljana. Kako se pokret inicijalno bojao da ga se ne poveže s danas vrlo nepopularnim terminom “bijele supremacije”, odnosno tumačenjem da je bijela rasa superiornija drugima, posebno crnoj koju mora sebi podčiniti, usvojili su drugačiju interpretaciju: svaka se rasa mora razvijati sama za sebe, a nijedna nije eksplicitno vrednija od druge. Iako implicitno jest.

Uz to, pojam nacionalizma valja shvatiti vrlo labavo jer radi se o paneuropskoj ideologiji koju zagovaraju potomci bijelaca sa Starog kontinenta, bez obzira na naciju. Jedan je od njih bio i Tarrant.

Osim rasističkih elemenata u samoj srži ideologije, bjelački nacionalizam također je vrlo neprijateljski raspoložen prema islamu i muslimanima koje smatra stranim tijelom u onim dijelovima svijeta u kojima žive bijelci. Jedna je od ključnih teorija koje potiču širenje rasizma ideja o “velikoj zamjeni”, tvrdnja da su majke bijelaca prestale rađati djecu koju će zamijeniti oni iz obitelji s većim stopama nataliteta. Koji su mahom druge boje kože od bijele. Kako bijeli nacionalisti tvrde da je netko kreirao taj trend, takva ideja poprima obilježja teorije zavjere. Ta je “velika zamjena” i bila je jedan od motiva za Tarranta da krene u svoj krvavi pohod.

No zagovornici bijelog nacionalizma ne upiru svoje oštrice samo prema drugim religijama poput islama ili rasama poput crnaca, oni su spremni staviti metu i na leđa onima koji su pripadnici zajednice koju smatraju svojom, ali ne dijele njihovu ideologiju. Tako je najpoznatiji od svih ekstremista Norvežanin Anders Breivik u svom pohodu 2011. ubijao mlade ljevičare čiju ideologiju smatra odgovornom za pad bjelačke rase.

Podržavaju Trumpa

Fenomen bijelog nacionalizma jest to što, zbog interneta i društvenih mreža, može povezati različite nacionaliste iz svih krajeva svijeta koji su zatim spremni surađivati kako bi se “očuvala” bijela rasa, u naletu “napadača” druge boje kože. Jedan od najpoznatijih bjelačkih nacionalista, koji sam za sebe kaže da to jest, američki je politički aktivist Richard Spencer. On je najpoznatiji po tomu da je dao ime pokretu “alt-right”, jednoj od ključnih grupacija na krajnjoj desnici koja je žestoko podržavala Donalda Trumpa prilikom njegova dolaska na vlast 2016. godine. Oni odbacuju tradicionalnu ideologiju mainstream desnice.

Bjelački nacionalizam nakon nedavnih će se napada morati suočiti s pitanjima gdje mu je granica. Članovi se te grupacije uglavnom načelno izjašnjavaju protiv fašizma i bijele supremacije, ali možda je zbog te razvodnjenosti još opasniji. Jer će ekstremistima poput Breivika i Tarranta biti lakše privući i buntovnike te internetske aktiviste na desnici.

