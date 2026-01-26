Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OČITAO BUKVICU TRUMPU

Bivši bankar na čelu antitrumpovskog svijeta - igra na solidarnost i istinu

Autor
Zoran Vitas
26.01.2026.
u 21:21

Ima jednu komparativnu prednost u odnosu na sve druge svjetske lidere - u prvom Trumpovu mandatu mogao je pratiti njegov rad iz prvoga reda

Tko se sjeća Justina Trudeaua još? Mlada politička zvijezda koja je iz inače politički nezanimljive Kanade dospjela pod globalna svjetla, i zbog svoje prezentabilnosti i zbog stavova koji su bili prihvatljivi najvećem dijelu onoga što smo u to doba zvali ‘slobodnim svijetom’. Izgledalo je to kao početak velike priče, 2015. Trudeau je izabran za premijera uz parlamentarnu većinu, a pri tome je on kao lider Liberalne stranke ostvario najveći skok u broju osvojenih parlamentarnih mjesta u odnosu na prethodne izbore. Postao je drugim najmlađim kanadskim premijerom u kanadskoj povijesti i prvim koji je potomak, sin, prijašnjeg premijera; njegov otac Pierre bio je, naime, 15. premijer Kanade. No, pandemija je prije svega uvjetovala početak pada njegove popularnosti da bi onda i sam odstupio s mjesta lidera liberala nakon što je odstupila njegova potpredsjednica vlade i ministrica financija Chrysti Freeland, što je izazvalo političku krizu.

Ključne riječi
Justin Trudeau Kanada Donald Trump Mark Carney

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!