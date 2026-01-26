Bivši bankar na čelu antitrumpovskog svijeta - igra na solidarnost i istinu

Tko se sjeća Justina Trudeaua još? Mlada politička zvijezda koja je iz inače politički nezanimljive Kanade dospjela pod globalna svjetla, i zbog svoje prezentabilnosti i zbog stavova koji su bili prihvatljivi najvećem dijelu onoga što smo u to doba zvali ‘slobodnim svijetom’. Izgledalo je to kao početak velike priče, 2015. Trudeau je izabran za premijera uz parlamentarnu većinu, a pri tome je on kao lider Liberalne stranke ostvario najveći skok u broju osvojenih parlamentarnih mjesta u odnosu na prethodne izbore. Postao je drugim najmlađim kanadskim premijerom u kanadskoj povijesti i prvim koji je potomak, sin, prijašnjeg premijera; njegov otac Pierre bio je, naime, 15. premijer Kanade. No, pandemija je prije svega uvjetovala početak pada njegove popularnosti da bi onda i sam odstupio s mjesta lidera liberala nakon što je odstupila njegova potpredsjednica vlade i ministrica financija Chrysti Freeland, što je izazvalo političku krizu.