Bizarna krađa na Krku, ljudi u čudu: 'Koliko jadan moraš biti...'

Neobična krađa dogodila se u srijedu na otoku Krku. Točnije u krčkoj slastičarnici Casa del padrone koja se nalazi na Šetalištu Svetog Bernardina.

"Molimo vas da pogledate video i javite nama ili u PP Krk ako prepoznate kradljivce. Trebamo se svi zajedno potruditi da nam grad Krk ostane siguran za život. I potruditi se da nam ovakve individue ne dolaze u naš lijepi i sigurni grad. Vaša Casa team", objavili su na Facebooku snimku.

Na njoj se može vidjeti kako muškarac i žena dolaze do ulaza u slastičarnicu nakon čega on ulazi u WC s posebnom misijom – otuđiti umivaonik. Nije mu trebalo dugo da odvoji umivaonik i prisloni ga uz sebe te odšeće kao da se ništa nije dogodilo. Dok je on bio "na zadatku", ženi koja je čekala ispred slastičarnice pridružio se jedan par sa psom i ona je s njima razmijenila nekoliko rečenica nakon čega su se svi zaputili u istom smjeru.

Casa Del Padrone na Facebooku je objavila i fotografiju WC-a sa statusom: "Ovako izgleda kada ukradu umivaonik u WC-u u Casi!"

"Ja ne mogu vjerovati...", "Ovo je dno dna", "Strašno i žalosno", "Koliko jadan moraš biti da ideš nekome krasti umivaonik", neki su od komentara pratitelja koji se čude potezu ovog muškarca.