Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SLASTIČARNA TRAŽI POMOĆ

Bizarna krađa na Krku, ljudi u čudu: 'Koliko jadan moraš biti...'

Foto: Screenshot
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
12.09.2025.
u 14:16

'Ja ne mogu vjerovati...', 'Ovo je dno dna', 'Strašno i žalosno', 'Koliko jadan moraš biti da ideš nekome krasti umivaonik'... neki su od komentara pratitelja koji se čude potezu ovog muškarca.

Neobična krađa dogodila se u srijedu na otoku Krku. Točnije u krčkoj slastičarnici Casa del padrone koja se nalazi na Šetalištu Svetog Bernardina. 

"Molimo vas da pogledate video i javite nama ili u PP Krk ako prepoznate kradljivce. Trebamo se svi zajedno potruditi da nam grad Krk ostane siguran za život. I potruditi se da nam ovakve individue ne dolaze u naš lijepi i sigurni grad. Vaša Casa team", objavili su na Facebooku snimku.

Na njoj se može vidjeti kako muškarac i žena dolaze do ulaza u slastičarnicu nakon čega on ulazi u WC s posebnom misijom – otuđiti umivaonik. Nije mu trebalo dugo da odvoji umivaonik i prisloni ga uz sebe te odšeće kao da se ništa nije dogodilo. Dok je on bio "na zadatku", ženi koja je čekala ispred slastičarnice pridružio se jedan par sa psom i ona je s njima razmijenila nekoliko rečenica nakon čega su se svi zaputili u istom smjeru.

Casa Del Padrone na Facebooku je objavila i fotografiju WC-a sa statusom: "Ovako izgleda kada ukradu umivaonik u WC-u u Casi!"

"Ja ne mogu vjerovati...", "Ovo je dno dna", "Strašno i žalosno", "Koliko jadan moraš biti da ideš nekome krasti umivaonik", neki su od komentara pratitelja koji se čude potezu ovog muškarca.
Ključne riječi
Krk krađa

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
15:29 12.09.2025.

Jesmo li mi u Italiji ili u Hrvatskoj?i "Casa del padrone"......ja bih to zakonom zabranio!

PI
pittkar
16:47 12.09.2025.

Ovi što su posudili umivaonik ne treba da vode brigu.Državno odvjetništvo u Rijeci neće naći sve elemente krađe jer neće moći sa sigurnošću odlučiti tko je organizator krađe.Pas ili čovjek.

LI
liliZG
14:48 12.09.2025.

razbili umivaonik u svom apartmanu pa se dosjetili kako ga "zamijeniti"....???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još