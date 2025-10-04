Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NA PRIJEMU

Vučić zgrozio sve porukom za Rusa: 'Ponosni smo jer si u Zagrebu digao tri prsta, Hrvate to nervira'

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
04.10.2025.
u 17:24

Ruski hrvač Aleksandar Komarov, koji se natječe za Srbiju, izazvao je kontroverze slavljem u zagrebačkoj Areni. Nakon osvajanja svjetskog zlata primio ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je pohvalio njegov potez

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić upriličio je službeni prijem za hrvača Aleksandra Komarova, zahvalivši mu na svemu što je učinio za Srbiju. Vučić je posebno istaknuo Komarovljev potez iz Arene. "Posebno smo bili sretni što je pokazao tri prsta zbog kojih se svi nerviraju, a mi smo bili ponosni i sretni. Hvala u ime cijele Srbije na velikoj borbi", poručio je Vučić, opisujući Komarova kao "Srbina ruskog podrijetla" i "rođenog prvaka" koji je oženjen Srpkinjom i savršeno govori srpski jezik.

Kontroverza je buknula nakon što je Komarov u Zagrebu osvojio svjetsku titulu. Tijekom slavlja podigao je tri prsta, gestu s negativnim konotacijama u Hrvatskoj. Dodatne je tenzije izazvao odbijanjem da na dodjeli medalja stavi šal s hrvatskom šahovnicom. Komarov se kasnije branio tvrdeći da nije znao da bi gesta nekoga mogla uvrijediti i da je simbolizirala tri medalje za Srbiju. No, Vučićeva interpretacija slavlja dala je cijelom događaju novu, političku dimenziju.

Komarovljeva sportska karijera doista je impresivna, što potvrđuje i nedavni trijumf na Europskom prvenstvu u hrvanju u Bukureštu. Tamo je osvojio prvo europsko zlato svladavši u finalu turskog svjetskog prvaka Alija Cengiza. Njegov put do finala bio je iznimno težak, a uključivao je pobjede nad braniteljem naslova i olimpijskim prvakom. "Pripremio sam glavu da moram patiti i raditi ono što smo vježbali", izjavio je kratko nakon pobjede.

Upravo ga je ta sportska dominacija, koju je Vučić opisao kao ujedinjenje sve četiri svjetske titule (pionirske, kadetske, juniorske i seniorske), učinila važnim adutom srbijanske politike. Komarov se zahvalio predsjedniku na prijemu, a njegov sljedeći cilj je osigurati olimpijsku kvotu za Srbiju. "To je moja želja i cilj, fokusiran sam na to", poručio je hrvač čiji su sportski uspjesi, kako prenosi B92, neraskidivo isprepleteni s političkim porukama.
Ključne riječi
Zagreb Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 8

Pogledaj Sve
OS
osijek68
17:28 04.10.2025.

Jako nas je zgrozio lol, kompleksas na intelektualnoj razini desetogodisnjeg djeteta.

Avatar Knez_Pavle
Knez_Pavle
17:33 04.10.2025.

Vučićeva opsesija sa Hrvatima je naporna.

NA
NANO
17:48 04.10.2025.

Šta možemo očekivati od Šešeljovog učenika AV hrvatomrzca iz države u kojoj četnički vojvoda Nikolić može biti predsjednik države i nasljediti ga ovaj istomišljenik, neke velike reakcije iz okruženja i međunarodne zajednice.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još