Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić upriličio je službeni prijem za hrvača Aleksandra Komarova, zahvalivši mu na svemu što je učinio za Srbiju. Vučić je posebno istaknuo Komarovljev potez iz Arene. "Posebno smo bili sretni što je pokazao tri prsta zbog kojih se svi nerviraju, a mi smo bili ponosni i sretni. Hvala u ime cijele Srbije na velikoj borbi", poručio je Vučić, opisujući Komarova kao "Srbina ruskog podrijetla" i "rođenog prvaka" koji je oženjen Srpkinjom i savršeno govori srpski jezik.

Kontroverza je buknula nakon što je Komarov u Zagrebu osvojio svjetsku titulu. Tijekom slavlja podigao je tri prsta, gestu s negativnim konotacijama u Hrvatskoj. Dodatne je tenzije izazvao odbijanjem da na dodjeli medalja stavi šal s hrvatskom šahovnicom. Komarov se kasnije branio tvrdeći da nije znao da bi gesta nekoga mogla uvrijediti i da je simbolizirala tri medalje za Srbiju. No, Vučićeva interpretacija slavlja dala je cijelom događaju novu, političku dimenziju.

Komarovljeva sportska karijera doista je impresivna, što potvrđuje i nedavni trijumf na Europskom prvenstvu u hrvanju u Bukureštu. Tamo je osvojio prvo europsko zlato svladavši u finalu turskog svjetskog prvaka Alija Cengiza. Njegov put do finala bio je iznimno težak, a uključivao je pobjede nad braniteljem naslova i olimpijskim prvakom. "Pripremio sam glavu da moram patiti i raditi ono što smo vježbali", izjavio je kratko nakon pobjede.

Upravo ga je ta sportska dominacija, koju je Vučić opisao kao ujedinjenje sve četiri svjetske titule (pionirske, kadetske, juniorske i seniorske), učinila važnim adutom srbijanske politike. Komarov se zahvalio predsjedniku na prijemu, a njegov sljedeći cilj je osigurati olimpijsku kvotu za Srbiju. "To je moja želja i cilj, fokusiran sam na to", poručio je hrvač čiji su sportski uspjesi, kako prenosi B92, neraskidivo isprepleteni s političkim porukama.