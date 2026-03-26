Otkriven Trumpov ‘tajni obrazac’ - sve mijenja jednom objavom: 'Ne može si dopustiti da izgleda kao gubitnik'

Ulagači pokušavaju otkriti "bolnu točku" koja bi potaknula Donalda Trumpa na promjene politike u njegovu ratu s Iranom, dok objave američkog predsjednika na društvenim mrežama izazivaju snažne oscilacije na tržištu nafte. Otkako je Trump pokrenuo rat na Bliskom istoku, ima tendenciju pojačavati prijetnje iranskom režimu tijekom vikenda, kada su tržišta nafte zatvorena, te nagovještavati skori mir kada cijene rastu. Te poruke dio su napora njegove administracije da obuzda rast cijena goriva samo nekoliko mjeseci prije izbora na sredini mandata, kada će kriza životnog standarda biti u fokusu birača. Taj obrazac naglašava ključnu ulogu tržišta nafte u tijeku sukoba, kao i uspjeh Bijele kuće, barem zasad, u sprječavanju nekontroliranog rasta cijena sirove nafte.

"Jasno je da se boji visokih cijena na benzinskim postajama… Benzin iznad 4 dolara politički je poguban", rekao je Jorge Montepeque, analitičar nafte u Onyx Capital Groupu. "S druge strane, tu je njegov ego. Ne može si dopustiti da izgleda kao da je izgubio". Brent sirova nafta dosegnula je vrhunac iznad 119 dolara po barelu 9. ožujka te je posljednjih tjedana snažno oscilirala dok je Iran pokretao napade na brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem i na energetska postrojenja diljem Zaljeva. Američki potrošači i poduzeća već osjećaju posljedice. Cijene benzina porasle su za više od trećine, na gotovo 4 dolara po galonu, dok je dizel, ključan za industriju, premašio 5 dolara, prenosi Financial Times.

Jedan visoko rangirani trgovac energentima ukazao je na, kako kaže, jasan obrazac: svaki put kada bi cijena američke nafte, koja se trenutačno trguje za oko 10 dolara ispod Brenta, prišla razini od 95 do 100 dolara po barelu, pojačavala se retorika administracije o smirivanju situacije, a spekulacije o mogućoj državnoj intervenciji na tržištu postajale su glasnije. Zasad je, rekao je, takvo "verbalno usmjeravanje" pomagalo zadržati cijene pod kontrolom. No upozorio je da bi tržište moglo naglo porasti ako dođe do stvarnih nestašica. Nekoliko trgovaca smatra da bi cijene nafte trebale biti više s obzirom na razmjere poremećaja koje je rat s Iranom uzrokovao, ali ističu da nema mnogo onih koji su spremni trgovati protiv Trumpovih intervencija putem društvenih mreža i televizijskih nastupa, koje vide kao pokušaj spuštanja cijena.

"Te su tvrdnje potpuno netočne. Predsjednik Trump bio je potpuno transparentan s Amerikancima o tim privremenim, kratkoročnim poremećajima i usredotočen je na to da učini ispravnu stvar, ukloni prijetnju iranskog terorističkog režima Americi i našim saveznicima", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers. Ulagači su se već naviknuli na Trumpovo nepredvidivo vođenje politike još od njegovih naglih zaokreta oko carina prošle godine kada su brojni obrati iznjedrili frazu "Trump uvijek na kraju odustane". No protekli tjedan proturječnih poruka podigao je njegovu nepredvidivost na novu razinu. Od petka je američka administracija zaprijetila puštanjem stotina milijuna barela nafte iz strateških rezervi, rasporedila elitne padobranske snage iz 82. zračno-desantne divizije na Bliski istok te zaprijetila da će "uništiti" iranske elektrane, istodobno sugerirajući da pregovori o miru s neimenovanim iranskim dužnosnicima dobro napreduju.

"Sada imamo toliko suprotstavljenih naslova koji signaliziraju i eskalaciju i deeskalaciju rata s Iranom da smo prešli u sferu fikcije", rekao je Mike O’Rourke iz brokerske kuće Jones Trading sa sjedištem u New Yorku. Troškovi zaduživanja u SAD-u u međuvremenu su porasli na najvišu razinu u gotovo 12 mjeseci, jer skuplja nafta potiče inflacijska očekivanja i tjera trgovce da prihvate mogućnost da američka središnja banka ove godine možda neće smanjivati kamatne stope. Referentni prinos na desetogodišnje obveznice, koji određuje troškove zaduživanja države, porastao je za oko 0,4 postotna boda ovog mjeseca, što je najlošiji rezultat od kraja 2024. Procjena kada će se pojaviti sljedeći "Taco" trenutak postala je nova opsesija Wall Streeta. Šef strategije za više klasa imovine u Deutsche Banku, Maximilian Uleer, ovaj je tjedan razvio "indeks pritiska" kao "pokazatelj mogućih budućih izjava ili strateških prilagodbi američke administracije".

Indeks uključuje mjesečnu promjenu Trumpove popularnosti, jednogodišnja inflacijska očekivanja, kretanje indeksa S&P 500 i prinose na američke državne obveznice."Ako indeks raste, veća je vjerojatnost strateške prilagodbe američke administracije", rekao je Uleer. "Ako sve četiri "bolne točke" istodobno pritišću, poticaj za promjenu je vrlo velik". Indeks je trenutačno blizu najviše razine otkako se Trump vratio na predsjedničku dužnost. Monica Defend, čelnica Amundi Investment Instituta, rekla je da je Trump u drugom mandatu postao "mnogo osjetljiviji" na prinose na državne obveznice. "Čim se prinos na desetogodišnje obveznice približi razini od 4,5 posto, administracija postaje vrlo nervozna i tada obično reagira. Kao ulagači, to morate anticipirati", rekla je. Neki ulagači jednostavno čekaju rasplet, previše zabrinuti da ih ne zatekne sljedeća Trumpova objava na Truth Socialu. "Svi radimo isto - ništa", rekao je glavni investicijski direktor jednog sjevernoameričkog hedge fonda. "Ne možete 'shortati' naftu, jer može naglo skočiti i do 150 dolara. Ili rat može završiti za pet minuta".