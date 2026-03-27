Uplatio samo 6 eura i osvojio bogatstvo: evo gdje u Hrvatskoj ide gotovo 370.000 eura

U večerašnjem izvlačenju 25. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 21, 23, 25, 38 i 40, uz dodatne brojeve 7 i 11. Kako je priopćila Hrvatska lutrija, jedan igrač iz Zaprešića ostvario je značajan dobitak pogodivši kombinaciju 5+1, čime je osvojio 368.103,90 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Trg Mladosti 1 u Zaprešiću. Sretni igrač odigrao je tri kombinacije, za što je izdvojio ukupno 6,00 eura. Novo izvlačenje igre Eurojackpot zakazano je za utorak, 31. ožujka 2026. godine, a očekivani glavni dobitak iznosi impresivnih 69 milijuna eura.