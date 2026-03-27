Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 240
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKAV SRETNIK

Uplatio samo 6 eura i osvojio bogatstvo: evo gdje u Hrvatskoj ide gotovo 370.000 eura

Eurojackpot listi?
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 21:49

Novo izvlačenje igre Eurojackpot zakazano je za utorak, 31. ožujka 2026. godine, a očekivani glavni dobitak iznosi impresivnih 69 milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 25. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 21, 23, 25, 38 i 40, uz dodatne brojeve 7 i 11. Kako je priopćila Hrvatska lutrija, jedan igrač iz Zaprešića ostvario je značajan dobitak pogodivši kombinaciju 5+1, čime je osvojio 368.103,90 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Trg Mladosti 1 u Zaprešiću. Sretni igrač odigrao je tri kombinacije, za što je izdvojio ukupno 6,00 eura. Novo izvlačenje igre Eurojackpot zakazano je za utorak, 31. ožujka 2026. godine, a očekivani glavni dobitak iznosi impresivnih 69 milijuna eura.
Ključne riječi
Eurojackpot Hrvatska Lutrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!