'Vrtjela sam se 10 godina u tom krugu pakla'. Bivši vojnik HV-a: Zbog ovisnosti nisam imao niti za kruh

U današnjoj emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića gostovali su bivši ovisnici socijalna radnica Željka Jakopčević i bivši vojnik HV-a Robert Tomić te podijelili svoja iskustva u borbi s ovisnošću.

Jakopčević, koju je odgajala baka nakon smrti roditelja, u razgovoru se osvrnula na odrastanje u Vukovaru za vrijeme rata. Kazala je da je jedan od razloga zbog kojeg je počela konzumirati drogu njezina nemirna priroda. "Ja sam kao dijete bila veoma nestašna i bilo mi je sve super na pet minuta. Upisala bih se u glazbenu školu pa je to trajalo kratko. Tako i skijanje, rolanje, odbojka i dramska skupina. Nije me radoznalost povukla, nego primjećivanje. U trećem razredu gimnazije primijetila sam da što god da radim - fali mi nešto. Imala sam nemir, bilo mi je sve dosadno", rekla je. Nadodala je da tada nije znala da je sve to može odvesti u ovisnost i tada joj se to činilo kao dobro rješenje jer je nakon godina traženja pronašla mir i sreću.

U prvoj fazi liječenja pomogla joj je obitelj kada se iz Vojvodine vratila u Hrvatsku. Pri prvim bolovima i preznojavanjima shvatila je da nešto nije u redu, a kada je teti uzela tablete protiv bolova, onda je krenulo njezino liječenje. Kazala je da se punih deset godina nalazila u "paklu droge", a na početku joj nije bilo jasno zašto je ona uopće došla na liječenje. "Vrtjela sam se deset godina u tom krugu ne razumijevajući da se treba promijeniti moja nutrina da bih prestala željeti drogirati se", istaknula je. Rekla je kako se ne drogira već 22 godine te nadodala da ima sreću što je na svom putu imala ljude kojima je stalo i koji su vjerovali u njezin oporavak. Danas je potpuno funkcionalna osoba te je magistrica je socijalnog rada i pomaže drugim ovisnicima.

Borbu s kockanjem godinama je vodio Robert Tomić, bivši vojnik HV-a. Dolazi iz malog mjesta u blizini Posušja te ima suprugu i petero djece. Njegova najveća snaga upravo je bila njegova supruga koja je se cijelo vrijeme vodila bitku s njegovom ovisnošću. Njegova ovisnost krenula je nakon rata kada su on i dvojica prijatelja pokrenuli posao kako bi mogli zarađivati više novca. "Nakon vojske sam se oženio Ivanom. Imao sam kuću u Sesvetama. Na njezin prijedlog na tu sam kuću dignuo hipoteku i s dva prijatelja otvorio privatnu benzinsku crpku. To je bila druga privatna crpka u Hercegovini. Odjednom su došle velike količine novca. Držao sam 22% vlasništva. Tek sam u 26, 27 godini počeo kockati", ispričao je. Nadodao je da su ga u svijet kocke uvukli njegovi radnici, a na početku je mislio da je to samo trošenje vremena. "Onda sam ušao ekstremno u kladionice i karte. To je duševni nemir. Onda je sve dobro išlo dok je bilo novca. Kada je nestalo novca, to je otišlo nizbrdo. Znao sam dobivati, ali ono što bih dobio, brzo bih vratio", objasnio je.

Njegov problem s ovisnošću o kocki dosegao je vrhunac kada mu je banka deložirala braću iz kuće u Zagrebu koji su mu na kraju oprostili što mu je pomoglo da prebrodi teško razdoblje. Nadodao je da je financijski oporavak trajao dugo te da nije imao niti za kruh što ga je natjeralo da posuđuje novac.

