Bivši nogometaš mora deset mjeseci u zatvor zbog premlaćivanja novinara

Bjelovarski Županijski sud proglasio je krivim bivšeg nogometaša NK Zadra i poduzetnika Jakova Suraća za premlaćivanje novinara Hrvoja Bajlu, te ga osudio na 10 mjeseci zatvora. Ovo je jedna od rijetkih pravomoćnih presuda u kojoj je zbog fizičkog obračuna s novinarem napadaču izrečena bezuvjetna kazna zatvora.

Podsjećamo, Surać je pretukao Bajlu u lipnju 2018. godine, a u napadu je novinaru slomljena desna ruka. Općinski sud u Zadru Suraća je proglasio krivim u ožujku 2019. godine zbog premlaćivanja i izrečena mu je uvjetna kazna od 10 mjeseci zatvora, s rokom kušnje od tri godine. Suraću je bilo određeno plaćanje sudskih i troškova vještačenja te je presudom bila ukinuta zabrana približavanja Bajli koju je ranije bio odredio sudac istrage.

Nakon žalbi obiju strana Županijski sud u Bjelovaru presudu je preinačio i uvjetna kazna zatvora u trajanju deset mjeseci postala je bezuvjetna.

- Zadovljan sam presudom, ali mi je iskreno žao da se je netko pod utjecajem politike usudio fizički obračunavati s nekim tko radi svoj posao. Kao što smo na sudu utvrdili, a o tome je ekstenzivno pisao Nacional donoseći eksluzivne dokumente, Jakov Surać duboko je povezan sa Božidarom Kalmetom koji ga je za vrijeme svog gradonačelničkog mandata postavio za predjednika NO NK Zadar i Zdravkom Livakovićem s kojim je Surać u višegodišnjim poslovnim odnosima što je i sam potvrdio. Smatram da novinari moraju biti potpuno slobodni u obavljanju svoga posla i mislim da je ovom presudom Županijskog suda u Bjelovaru sudac Mladen Piškorec poslao jasnu poruku, što se može pročitati i obrazloženju u kojem je navedeno ‘da novinari imaju pravo slobodno pisati i raditi svoj posao i da se nitko na ulici ne može i ne smije obračunavati’. Znam da mnoge kolege doživljavaju razne prijetnje i neugodnosti i i iskreno se nadam da će to konačno stati i da ćemo moći normalno raditi svoj posao bez straha za svoj život, to je država kakvu želimo - komentirao je Bajlo za Nacional nakon presude.