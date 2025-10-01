Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Bit će još kiše, puhat će jaka bura... Meteorolog otkrio: 'Moguća je i koja pahulja snijega'

Zagreb: Promjenljivo vrijeme potrajat će do vikenda kad kada se vraća proljeće
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 07:41

Izdan je i niz upozorenja zbog vjetra. Za Velebitski kanal na snazi je narančasto upozorenje

Na prvi dan listopada u većini će krajeva biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje se očekuje i malo kiše, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku, dok je na jugu popodne moguća i grmljavina. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice uz olujne udare. Najviša temperatura zraka bit će između 11 i 16, a na Jadranu od 18 do 23 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Izdan je i niz upozorenja zbog vjetra. Za Velebitski kanal na snazi je narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, dok su žuti alarmi izdani za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Dalmaciju. 

Idućih će dana biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimična je kiša moguća u četvrtak, ponajprije u Gorskom kotaru i Lici, te zatim i potkraj subote. Vjetar u unutrašnjosti bit će slab i umjeren, na udare u četvrtak i petak jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje olujna bura uz orkanske udare, osobito u četvrtak. Bura će u subotu oslabjeti i okrenuti na jugo koje će jačati. Temperatura zraka će se sniziti, no u subotu bi mogla porasti, iako ujutro još mjestimice u unutrašnjosti može biti mraza, navodi DHMZ.

"Od četvrtka u unutrašnjosti djelomice sunčano, pa i sunčanije, te vjetrovito i prohladno. U gorskim krajevima povremeno može biti malo kiše, a u četvrtak u najvišem gorju moguća je i koja pahulja snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pretežno sunčano i vjetrovito. Puhat će jaka i olujna, u četvrtak mjestimice i orkanska bura koja će potkraj petka oslabjeti i okrenuti na jugo", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz HRT-a.
Ključne riječi
snijeg kiša dhmz vremenska prognoza vrijeme

