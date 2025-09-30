Stiže sibirska anticiklona: Nakon blagog zahladnjenja stiže veliko, bit će i snijega

Nadolazeći dani donose prilično hladno i vjetrovito vrijeme prouzročeno sibirskom anticiklonom sa sjevera, a izrazito hladan zrak proširit će se i nad našom regijom tijekom druge polovice tjedna! U srijedu ujutro u većini područja još uvijek će biti pretežno sunčano, dok će u kontinentalnim krajevima biti prilično hladno – jutarnje temperature uglavnom će svugdje biti ispod 10 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranskoj obali očekuje se umjerena bura i sunčano vrijeme s najvećom naoblakom na sjevernom dijelu Jadrana.

Oko podneva sa zapada će se naoblačiti, a ponegdje će biti malo kiše. Maksimalne dnevne temperature bit će nešto niže od današnjih – kretat će se između 13 i 16 stupnjeva. U istočnijim područjima ostaje suho s više sunčanih sati, a temperature bez značajnijih promjena, uglavnom između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Na moru, posebno na južnom dijelu, sutra se zadržava sunčano vrijeme s temperaturom oko 23 stupnja. Poslijepodne će povremeno zapuhati jugozapadnjak. Na sjevernom i srednjem dijelu očekuje se više oblaka, dok će na Kvarneru, u Istri i osobito u gorskim predjelima padati povremena, slaba kiša. Temperature na Jadranu oko 20, u gorskim područjima 12 ili 13 stupnjeva.

Nakon blagog zahladnjenja slijedi još jedno krajem tjedna, ali intenzivnije. Temperature će pasti ispod prosjeka za početak listopada i više će nalikovati na početak studenoga – posebno ujutro u gorskim predjelima gdje će jutarnje temperature biti oko nule stupnjeva. I na Jadranskoj obali hladnije, ali ovdje će glavni problem predstavljati olujna i orkanska bura, izuzetno jaka u četvrtak i petak. U srijedu, a zatim ponovno za vikend očekuju se kiša i pljuskovi, dok će najsunčaniji, ali ujedno i najvjetrovitiji biti četvrtak i petak.

Ukratko, ovaj tjedan donosi olujnu buru, hladnoću, a u najvišim gorskim predjelima moguć je i snijeg, piše NET.hr.