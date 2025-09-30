Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
HLADNOĆA S ISTOKA

Stigao hladni val: Ovi gradovi jutros su se smrzavali na manje od 5 stupnjeva Celzijevih

Prohladno jesensko prijepodne u Karlovcu
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 07:57

Najhladnije je bilo u Slavonskom Brodu gdje je jutros izmjereno samo 3,5 stupnjeva

Hladni val je stigao u Hrvatsku pa su neki jutros izvlačili i zimske jakne. Najniža temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Slavonskom Brodu gdje je bilo samo 3,5 stupnjeva Celzijevih što je hladnije nego na Zavižanu gdje je u isto vrijeme temperatura iznosila 3,6 °C. Drugi najhladniji grad jutros je bio Požega s 3,9 °C, a potom slijede Gorice kod Nove Gradiške s 4,4 °C, Daruvar 4,5 °C, Gospić 4,8 °C, Plitvička jezera 5,4 °C, Osijek 5,9 °C.

Varaždin se probudio na 8,1 stupnjeva Celzijevih, Zagreb s 9,8 °C, a u Karlovcu je izmjereno 10,4 °C. Na obali je jutros bilo puno ugodnije, a najtoplije je bilo u Dubrovniku gdje je izmjereno 18,1 stupnjeva Celzijevih.

Vrijeme će danas biti u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. U Dalmaciji pretežno sunčano, od sredine dana sa sjevera porast naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne na srednjem i južnom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 °C.

Sutra u većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša, a na jugu je moguća i grmljavina. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice uz olujne udare, sredinom dana na krajnjem jugu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22 °C.

 
Ključne riječi
vremenska prognoza hladni val hladnoća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Članovi Kluba gradskih zastupnika HDZ-a održali konferenciju za medije
26
HDZ-OVI KULOARI:

Herman se neće ponovo natjecati za šefa zagrebačke organizacije, vrh stranke stao iza Ivana Matijevića

Službenu potvrdu Matijevićeve kandidature danas nismo uspjeli dobiti, kao ni informaciju o ljudima koji će se u njegovu timu kandidirati za potpredsjednike organizacije. U tom se kontekstu zasad tek neslužbeno spominju imena Danijele Blažanović i Maksimilijana Šimraka, a više bi se trebalo znati sutra, u nastavku konzultacija s predsjednicima ogranaka koje je sazvao Plenković.

Učitaj još