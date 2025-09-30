Stigao hladni val: Ovi gradovi jutros su se smrzavali na manje od 5 stupnjeva Celzijevih

Hladni val je stigao u Hrvatsku pa su neki jutros izvlačili i zimske jakne. Najniža temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Slavonskom Brodu gdje je bilo samo 3,5 stupnjeva Celzijevih što je hladnije nego na Zavižanu gdje je u isto vrijeme temperatura iznosila 3,6 °C. Drugi najhladniji grad jutros je bio Požega s 3,9 °C, a potom slijede Gorice kod Nove Gradiške s 4,4 °C, Daruvar 4,5 °C, Gospić 4,8 °C, Plitvička jezera 5,4 °C, Osijek 5,9 °C.

Varaždin se probudio na 8,1 stupnjeva Celzijevih, Zagreb s 9,8 °C, a u Karlovcu je izmjereno 10,4 °C. Na obali je jutros bilo puno ugodnije, a najtoplije je bilo u Dubrovniku gdje je izmjereno 18,1 stupnjeva Celzijevih.

Vrijeme će danas biti u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. U Dalmaciji pretežno sunčano, od sredine dana sa sjevera porast naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne na srednjem i južnom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 °C.

Sutra u većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje kiša, a na jugu je moguća i grmljavina. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice uz olujne udare, sredinom dana na krajnjem jugu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22 °C.