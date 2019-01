Biloš tvrdi da ne zna da je 2016. pravomoćno osuđen, a Čavlović Smiljanec iznijela obranu

Vi to malo prejudicirate. Prvi put za to čujem - poprilično iznenađeno je kazao danas Željko Biloš, kojem se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi u postupku u kojem su mu suoptužene Nada Čavlović Smiljanec, bivša šefica Porezne uprave i Ružica Kovačević, bivša šefica područnog ureda Porezne uprave u Osijeku.

Prema optužnici, Biloševa tvrtka imala je porezni dug od 9 milijuna kuna, a Čavlović Smiljanec i Ružica Kovačević su pogodovale Bilošu tako što su mu prolongirale naplatu duga.

Na rasporedu je jučer bilo iznošenje obrana, a prije toga pročitan je izvadak iz kaznene evidencije za sve troje optuženika. I dok su Čavlović Smiljanec i Ružica Kovačević neosuđivane, Biloš se poprilično iznenadio kada je čuo da ima osuđujuću i to pravomoćnu presudu.

- Ovdje piše da vas je sud u Osijeku 1. rujna 2014. uvjetno osudio na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine te da je ta presuda postala pravomoćna 22. veljače 2016. - kazala je sutkinja Daniela Kustec Bilošu.

- Ali ja za to ne znam. Znaš li ti? - pitao je Biloš svog odvjetnika Frana Olujića, na što je on odgovorio niječno.

Biloš je potom ustvrdio da se u aktualnoj USKOK-ovoj optužnici protiv njega navodi da ranije nije osuđivan, a kako bi bila sigurna da ima prave podatke, sutkinja Kustec je sve još jednom dodatno provjerila.

I ispostavilo se da je Biloš uistinu pravomoćno uvjetno osuđen iako je on i dalje ostao pri svojoj tvrdnji da za to ne znaju ni on ni odvjetnik u Osijeku koji ga ja zastupao u tom predmetu.

- To je vaš problem - kratko mu je poručila sutkinja Kustec.

Nakon što je ta zavrzlama razriješena, Nada Čavlović Smiljanec mogla je početi s iznošenjem svoje obrane. U USKOK-u je obranu davala u dva navrata i ta je obrana bila, kako se čulo u sudnici, poprilično opsežna i konfuzna. Stoga je Čavlović Smiljanec imala potrebu objasniti što se tada događalo.

- Ako se moj današnji iskaz razlikuje od onog kojeg sam dala u USKOK-u, želim reći da je meni to davanje iskaza u USKOK-u bilo šokantno i prestrašno. Smatrala sam da mi je nanesena velika nepravda jer sam svoj posao uvijek obavljala pošteno, a sada se odjednom o meni počelo pisati kao o velikom lopovu koji je ukrao devet milijuna kuna. Biloša sam prvi put vidjela ovdje na sudu i nikada nisam kontaktirala s njim. Kontaktirala sam samo s Biljanom Borzan. Postavlja se pitanje i koji sam motiv imala za činjenje kaznenog djela nakon 30 godina karijere u kojoj je kruna te karijere bila upravo imenovanje na mjesto ravnateljice Porezne uprave. Meni je tada život pao u vodu i tako je i danas, a želim naglasiti i da sam nakon što je sve to počelo dala ostavku iz moralnih razloga jer sam smatrala da svoj posao više ne mogu obavljati ako se protiv mene pokrenula istraga - kazala je Čavlović Smiljanec.

Pojasnila je potom da ju je Biljana Borzan, SDP-ova europarlamentarka nazvala u srpnju 2012. te joj kazala da OLT ima problema.

- Rekla je da je to tvrtka s dugačkom tradicijom, koja ima 200 zaposlenih i koja je važna za Slavoniju. Pojasnila je da su u fazi ishodovanja kredita za plaćanje poreznog duga, te me molila da se oko toga raspitam i primim nekog iz tvrtke na razgovor. Načelno sam na to pristala - kazala je Čavlović Smiljanec.

Potom je objasnila da je na kraju ipak zaključila da se ona neće naći s predstavnicima OLT-a jer je bila riječ o velikim poreznim dužnicima, već je to delegirala jednom od svojih zamjenika.

- Iako se nisam našla s njima, smatrala sam da je moja obveza da doznam o čemu se radi. Nazvala sam Ružicu Kovačević, rekla joj da me zvala Borzan i raspitivala se za OLT te sam je pitala o čemu se tu radi. Odgovorila mi je da nije napravljeno utvrđenje poreznog duga, da su oni u procesu realizacije kredita te da misli da to razvlače. Kazala sam joj da im mora izdati potvrdu o dugu jer sam znala da čim se potvrda izda počinje teći rok od 30 dana u kojem se mora platiti glavnica da bi se otpisale kamate, a kamate OLT-a bile su velike - kazala je Čavlović Smiljanec.

Rekla je i da je od Ružice Kovačević tražila da od OLT-a traži garanciju banke za kredit, iako to nije bila zakonska obveza.

- Ona mi je nakon nekoliko dana rekla da oni nisu poslali garanciju, a ja sam joj rekla da nastavi s postupkom. Oko tog mi više nismo razgovarale. Znam da je OLT bio među 10 najvećih dužnika s tog područja jer sam to vidjela u mjesečnim izvješćima, a da dug nije naplaćen doznala sam 2013. - kazala je Čavlović Smiljanec.

Odgovarajući na pitanja obrane i suda kazala je da na nju nitko nije radio pritisak, politički ili kakav drugi zbog tog predmeta. Kazala je i da ju je Ivan Vrdoljak zvao zbog nekih tvrtki ali ne i zbog OLT-a, a ustvrdila je i da prije suđenje nije poznavala Matu Radeljića. Njih dvojica snimljeni su u tajno snimljenim razgovorima s Bilošem kako komuniciraju oko toga kako da riješe situaciju s OLT-om, a obojica su bili i svjedoci u ovom postupku.

Pogledajte video Horvatinčić: Javnost je podgrijavala javni linč