Bilješke ruskog vojnika: 'Zapovjednici su ljude pretvorili u divljake, zanemarujući da trebaju spavati, jesti...'

Pripadnik elitnih ruskih vojnih postrojbi nakon napuštanja vojske odlučio je pisati dnevnik o svojim lošim iskustvima na bojišnici u Ukrajini. Bilješke Pavela Filateva (33) tako su postale dojmljiv dokument onoga što se tijekom rata događa na ruskoj strani.

Kao pripadnik padobranaca bio je jedan od članova elitnih ruskih trupa i mjesecima raspoređen na bojišnicu u Ukrajini. No Pavel Filatev je dezertirao. To je napravio nakon što je zbog ozljede poslan na liječenje, a od 1. kolovoza mediji objavljuju dijelove njegova dnevnika s fronte. Tamo donosi potresne poglede na to kako rat izgleda s ruske linije fronta, te iznosi detalje za koje se do sada nije moglo čuti.

Filatev piše o kampanji predsjednika Vladimira Putina (69), o očaju i poljuljanom moralu na fronti. ''Nemam izbora'', piše dezerter, ''moram govoriti o tome.''

“Cijeli život govorim istinu, pa makar sam sebe povrijedio”, počinje svoje bilješke Rus. Kaže kako više nije mogao šutjeti i nije se želio boriti. Peče ga savjest i zbog toga mora obznaniti svoja iskustva s fronta te pričati o ratu koji je u njegovim očima besmislen. "Ne vidim pravdu u ovom ratu", piše. ''Jednostavno ne mogu više šutjeti. Ljudi ginu u ovom ratu za ciljeve koji nikada nisu definirani.''

Filatev iz Volgodonska u južnoj Rusiji dolazi u Ukrajinu. Prvo je bio stacioniran na Krimu u 56. gardijskoj desantno-jurišnoj pukovniji, nakon toga premješten je na obližnju prvu liniju. Potpuno mu je jasno u koliko ga opasnu poziciju dovodi njegov dnevnik, jasno mu je da će ga sve što iznosi najvjerojatnije jako skupo stajati. Stoga jako dobro skriva gdje se trenutno nalazi, prenosi švicarski Blick.

Foto: Reuters

U jednom se trenutku htio predati policiji nakon objave njegovog dnevnika od 141 stranice, no njegovi istomišljenici su ga spriječili i pomogli njemu i njegovoj majci da pobjegnu na sigurno. Ulomke iz njegova dnevnika objavljuju nezavisni ruski mediji. Nikada dosad ruski vojnik nije izbliza opisao ratnu svakodnevicu i apsurdnost rata na takav način.

Ozljeda oka omogućila je Filatevu da napusti rovove ispred Hersona nakon dva mjeseca borbe. Vojnik detaljno objašnjava kako je ruska vojska u Ukrajini loše opremljena i kako je na bojišnici jako loša logistika. Piše o "mnogim mrtvima čiji rođaci nisu dobili nikakvu naknadu", o očaju u rovovima i bijesu u vojnim bolnicama. “Većina vojnika je nezadovoljna onim što se događa. Nezadovoljni su vladom i zapovjednicima. Nezadovoljni su Putinom i njegovom politikom. Nezadovoljni su ministrom obrane koji nikada nije služio vojsku."

Oprema ruske vojske je zastarjela, vozila dotrajala. Malo je zaštite od ukrajinskih protunapada. Čak je i njegova vlastita puška bila zarđala. Mnogi njegovi suborci nosili su ukrajinske uniforme, jer su one ''kvalitetnije i udobnije''.

Piše kako su se neki vojnici namjerno ustrijelili kako bi bili povučeni s fronta i dobili odštetu od tri milijuna rubalja, što je protuvrijednost oko 48.000 franaka. Kaže kako su mnogi vojnici gladni jer nema dovoljno hrane.

“Zapovjednici su ljude pretvorili u divljake, zanemarujući činjenicu da trebaju spavati, jesti i tuširati se. Sve smo jeli kao divljaci: zobene pahuljice, kašu, pekmez, med, kavu. Nije nam bilo svejedno, samo smo bili gurnuti preko ruba. Većina je provela mjesec dana na frontu bez trunke udobnosti, tuširanja ili normalne hrane'', otkriva.

Ne vidi sebe kao heroja. Unatoč svoj nepravdi, on i dalje voli svoje suborce: "Neću zaboraviti smrt svojih mladih drugova''. I dalje je duboko uvjereni domoljub, kaže kako ne zna za silovanja ukrajinskih žena, djevojaka i dječaka. ''Čak i da je netko htio počiniti silovanje, netko od naših drugova upucao bi ga u nogu'', tvrdi.

No ono što ga najviše muči, je što ne razumije zašto se vodi rat. ''Svi ovdje govore o tome da Ukrajina želi ući u NATO, ali napadamo li sve zemlje koje žele u NATO? Latvija, Litva, Estonija i Poljska već su u NATO-u. Finska je sada članica NATO-a. Japan polaže pravo na ruske otoke, a Turska je nedavno oborila ruski avion. Je li zato Rusija ušla u rat? Rusi i Ukrajinci nisu neprijatelji. To je samo propaganda. To samo još više raspiruje mržnju među ljudima'', zaključuje.

Video: Upozorenje Ukrajinaca: I dalje postoji opasnost od eksplozije u elektrani u Černobilu