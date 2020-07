Bilek: Nacionalne manjine imat će potpredsjednika Vlade, to neće biti Pupovac

Vladimir Bilek, zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu, ispravio je Veljka Kajtazija te je rekao kako Klub nacionalnih manjina ne traži tri ministarstva nego tri koordinatora u ministarstvima.

No, nacionalne manjine imat će potpredsjednika Vlade, dogovoreno je to nakon sastanka u Vladi.

– Nacionalne manjine predložile bi potpredsjednika vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. O imenima nismo govorili, više smo govorili o programu rada Vlade i našim budućim odnosima. Razgovore ćemo nastaviti dalje, sastanak je prošao u afirmativnom ozračju – rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

– Dogovorili smo participiranje u Vladi, to nije ništa novo, u Hrvatskoj smo imali već situaciju potpredsjednika Vlade iz redova nacionalnih manjina, to će se tako nastaviti i sada. Nismo pričali o imenima, zajedno s partnerima ćemo usuglasiti imena koja jesu. Ono što mogu ponoviti kao što sam i dosad rekao, da ni mene osobno to ne zanima, a da ni gospodin Pupovac neće biti taj potpredsjednik Vlade. On je, iako je bio pitan za to, izrazio želju nastaviti djelovati kroz Hrvatski sabor kao i dosad – rekao je Bilek.

– Pričali smo isključivo o programskim rješenjima. O imenima nismo ništa razgovarali, rekao sam tko neće biti, tko će biti moramo odlučiti kao Klub zastupnika nacionalnih manjina. Mi nismo uvjetovali taj dio, to se nametnulo samo po sebi. U medijima je već prvi dan nakon izbora bilo te priče – dodao je Bilek.

Pojasnio je i raniju izjavu Veljka Kajtazija.

– Krivo je prenesena izjava gospodina Kajtazija koji je zapravo tražio koordinatore u tri ministarstva, naslovi su bili da tražimo tri ministarstva, što nije istina – kaže Bilek.

VIDEO Andrej Plenković: Ostaje većina ministara. Suradnja u Saboru sa Škorom i Mostom tek kada promijene retoriku