Okrutni ruski plan prijeti Ukrajini: Uništavaju s posebnim ciljem

Uništeno je između 50 do 60% ukrajinske plinske infrastrukture, prenosi Bild. Ovim napadima Rusi čine sve da se Ukrajina "smrzne" ove zime. Izvršni direktor državne energetske tvrtke Naftogaz Sergij Koretski izjavio je da su u listopadu rakete pogodile ovu kompaniju šest puta. "To utječe na obujam naše vlastite proizvodnje plina, koji moramo pokriti uvozom. Apeliram na sve da plin troše što štedljivije", rekao je Koretski za Bild.

U slučaju kolapsa energetskog sustava, Ukrajina se suočava s katastrofalnom zimom. "Nadolazeća zima bit će dosad najteža", konstatirali su anonimni kijevski dužnosnici za Bild. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul apelirao je od zapadnih savjetnika da dodatno podrže Ukrajinu, dok njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche namjerava dodatno povećati sredstva Fondu za podršku ukrajinskoj energiji. Trenutni njemački doprinos iznosi 390 milijuna eura, a predviđeno je dodatnih 60 milijuna eura.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je najavio početak sezone grijanja. Ukrajina od zapadnih partnera traži dodatnu protuzračnu obranu, energetsku opremu i financiranje uvoza plina. Potrebno joj je najmanje 13, 2 milijarde kubičnih metara plina u skladištima kako bi mogli preživjeti zimu. Nadaju se da bi ga mogli uvesti iz SAD-a i Norveške.