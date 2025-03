Bilaver, Pezo i Kliman u utrci za župane

U vrhu HDZ-a proteklih su se nekoliko dana održavale intenzivne konzultacije s predsjednicima županijskih organizacija, u sklopu kojih je odlučeno kako će u utrku za zadarskog župana državni tajnik Josip Bilaver, dok bi se za čelne pozicije u Dubrovačko-neretvanskoj i Istarskoj županiji ovoga puta trebali boriti čelnici tamošnjih organizacija Blaž Pezo i Anton Kliman. Pezinu i Klimanovu kandidaturu još trebaju formalno potvrditi predsjedništva njihovih organizacija, čije su sjednice sazvane za ponedjeljak, no nikakva iznenađenja tu ne treba očekivati.

Prostor za ulazak Blaža Peze u utrku za dubrovačko-neretvanskog župana otvorio se nakon što je od kandidature za još jedan mandat odustao Nikola Dobroslavić, koji je na poziciji župana proveo puna četiri mandata. Posljednjih mjeseci iz stranke su dolazili glasovi o potrebi pomlađivanja kadra pa se Dobroslavić na kraju povukao, a HDZ-ovci u ovom kraju uvjeravaju kako prema dosadašnjem županu među njima nema negativnih emocija. Dobroslavić je, kažu, županiju vodio punih 16 godina a da iza sebe nije ostavio nijedne mrlje. - Da su svi u HDZ-u takvi, gdje bi nam bio kraj - komentiraju naši sugovornici.

O kadrovskoj pustoši u HDZ-u Zadra i Zadarske županije, s čijeg čela odlazi dugovječni i aferama opterećeni Božidar Longin, govori činjenica da stranka u svibanjsku utrku šalje čak dvojicu ljudi iz izvršne vlasti, za Zadar ministra Šimu Erlića, a za županiju državnog tajnika Bilavera. Bilaveru bi se tu kao "minus" mogla izvlačiti činjenica da je već dva desetljeća u Zagrebu, kako je to svojedobno HDZ u Zadru na nos nabijao SDP-ovoj Sabini Glasovac, no Bilaver je, za razliku od nje, terenski čovjek, kao državni tajnik redovito je obilazio županiju, i to radeći na konkretnim projektima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zbog čega u HDZ-u ne sumnjaju u njegov izborni uspjeh. Što se tiče Istre, u ovoj tradicionalnoj utvrdi ljevice HDZ na pobjedu nikada nije mogao računati pa teško da to može i sada. Iako Anton Kliman na terenu uživa prilično poštovanje, i ne samo među HDZ-ovcima, sam njegov prolazak u drugi izborni krug bio bi senzacija. HDZ-ovci će u ovoj utrci kao argument izvlačiti projekte koje je u Istri proteklih godina provodila Vlada pa poručuju kako će njihov kandidat, ma tko on bio, sigurno imati dobar program, "pošteno i na tragu onog što je već učinjeno".

