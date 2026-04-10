Bilanca rata: tisuće mrtvih, stotine milijardi eura štete

Na tisuće mrtvih, deseci tisuća ozlijeđenih te materijalna šteta koja se mjeri u stotinama milijardi eura – to su posljedice američko-izraelskog rata u Iranu koji bi sada, barem na dva tjedna, trebao prestati. Iako su i jučer, nakon stupanja primirja na snagu, nastavljeni sukobi Irana s jedne, te UAE i Kuvajta s druge strane. Također, Libanon je upravo jučer doživio najveći izraelski napad od početka rata.

Rat je u ovih 40-ak dana zahvatio teritorije gotovo 20 zemalja, a žrtve su iz isto toliko zemalja, računajući i mornare stradale na brodovima koje je Iran gađao te strane radnike koji su poginuli u bombardiranju izraelskog teritorija. Iran je podnio najveće žrtve, uključujući i samo vojno, vjersko i civilno vodstvo zemlje. Ovisno o izvoru, procjenjuje se da je smrtno stradalo između 2100 i više od 6000 iranskih vojnika i civila, dok broj ozlijeđenih doseže 26.500.

U Libanonu, ne računajući jučerašnje žrtve, život je izgubilo 1530 osoba, a među njima je, prema procjenama, najmanje 400 pripadnika Hezbollaha. U toj je zemlji ozlijeđeno oko 5000 ljudi, a trenutačno je raseljena šestina stanovništva. Amerikanci su imali 15 mrtvih vojnika i oko 600 ozlijeđenih pripadnika vojske dok gubici Izraela iznose 12 vojnika, koji su većinom stradali na libanonskom tlu. U iranskom i Hezbollahovu raketiranju Izraela život je izgubilo 27 civila, uključujući i nekoliko stranih radnika. Prema procjenama izraelskih vlasti, od 28. veljače u ratu je ozlijeđeno 411 pripadnika izraelske vojske, teže i lakše, te oko 7000 civila.

U Iraku su prilikom američkih bombardiranja položaja proiranskih milicija i vojnih jedinica te raketiranja američkih baza i drugih lokacija život izgubila 23 vojnika i pet civila dok je stotinjak osoba ozlijeđeno, a dodatno je u regiji Kurdistan život izgubilo 18 osoba te ih je stotinjak ranjeno. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima poginula su dva vojnika i 11 civila, uz 220 ozlijeđenih. U Kuvajtu je stradalo 10 civila i vojnika, dok ih je više od 100 ranjeno. U Bahreinu je troje poginulih i 42 ozlijeđenih, u Saudijskoj Arabiji dvoje mrtvih i 16 ozlijeđenih, a u Omanu troje poginulih kao posljedica rata. Poginulih i ranjenih bilo je u Palestinskoj samoupravi i Siriji, a ozlijeđenih i u Kataru, Jordanu, Azerbajdžanu. Poginuo je i jedan francuski vojnik. Osim navedenih podataka, u regiji su raseljeni milijuni ljudi.

U vojnom smislu Zaljevske zemlje morat će izvući pouke iz ovog rata, pogotovo kad je riječ o protuzračnoj obrani koja se pokazala nimalo spremnom za obranu od dronova. U tome će im sigurno pomoći ugovori o suradnji koje su tijekom rata na brzinu sklopili s Ukrajinom. I Ukrajina će imati koristi od toga jer, osim izvoza tehnologije, riječ je o zemljama koje su uglavnom bile neutralne u aktualnom sukobu u Ukrajini, a sada je možda više podrže.

I Amerikanci imaju vojne posljedice – oštećene su im brojne vojne baze, šteta se mjeri na nekoliko milijardi dolara, a iz nekih baza u Iraku su se i povukli. Napadi koje su izveli na neke iračke gradove, ciljajući milicije sklone Iranu, sigurno im neće olakšati poziciju. Deseci Iračana ubijeni su u tim napadima. Sjedinjenje Američke Države istrošile su svoje zalihe projektila, a tijekom rata čuli smo o prvoj ratnoj aktivaciji velikog promatračkog drona RQ 180, kao i sustavu koji detektira otkucaje srca i korišten je prilikom potrage za oborenim članom posade F-15 aviona.

Rat pokazuje kako mali FPV dronovi postaju važan čimbenik. Iračke milicije i Hezbollah koristili su dronove nanoseći veliku štetu američkoj i izraelskoj opremi. Ostat će upamćene snimke kako FPV dronovi proiranskih milicija bez ikakvog ometanja obilaze američke vojne baze na kojima su radari aktivni i u pogonu. I pri tome nesmetano biraju ciljeve, uključujući helikoptere Black Hawk. Hezbollah, koji je Iran podcijenio, ne samo da je i ovoga puta pružio snažan otpor nego je, od lipanjskog rata, uspio u svoj vojni arsenal ubaciti i modernije projektile te veće dronove tipa Shahed.