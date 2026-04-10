Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPTIMIZAM IZ KIJEVA

Budanov: Rat s Rusijom mogao bi uskoro završiti. Postoje samo dvije opcije...

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/7
Autor
Lorena Posavec
10.04.2026.
u 16:36

U četvrtak je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su trilateralni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a odgođeni jer Washington preusmjerava fokus na Bliski istok

Kirilo Budanov, čelnik Ureda predsjednika Ukrajine i ključni pregovarač te zemlje, rekao je da rat s Rusijom možda neće još dugo trajati, izrazivši optimizam da bi tekući pregovori uskoro mogli dovesti do rješenja. "Svi razumiju da rat treba završiti. Zato i pregovaraju", rekao je Budanov u intervjuu za Bloomberg, objavljenom danas. "Ne mislim da će to dugo trajati". Budanov, koji sada vodi predsjednički ured nakon što je ranije bio na čelu ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR), rekao je da pregovori između Ukrajine, SAD-a i Rusije postupno idu prema kompromisu unatoč ograničenom vidljivom napretku u javnosti.

Iako obje strane i dalje zauzimaju "maksimalističke" pozicije, rekao je da sada postoji jasnije razumijevanje prihvatljivih granica, što smatra velikim korakom naprijed. Također je rekao da Ukrajina očekuje dolazak visokih američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Kijev, moguće već sljedeći tjedan. Prema Budanovu, taj bi posjet bio njihov prvi dolazak u Ukrajinu od početka ruske sveobuhvatne invazije, a očekuje se da će se fokusirati na sigurnosna jamstva i okvir mogućeg mirovnog sporazuma. Budanov je istaknuo da je zadržavanje angažmana SAD-a u pregovaračkom procesu jedno od ključnih postignuća Kijeva.

Istodobno je priznao da još nisu donesene konačne odluke, posebno kada je riječ o teritorijalnim pitanjima – najosjetljivijoj temi pregovora, u kojoj Moskva traži povlačenje Ukrajine iz ostatka Donjecke regije nakon što je nije uspjela osvojiti vojnim putem. Unatoč pregovorima koji su u tijeku, Budanov je upozorio da su i dalje moguća oba scenarija. "Postoje samo dvije opcije – rat ili mir", rekao je, dodajući da nastavak pregovora ovisi o spremnosti obje strane na kompromis.

U četvrtak je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su trilateralni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a odgođeni jer Washington preusmjerava fokus na Bliski istok. Rusija je u četvrtak objavila 32-satni prekid vatre između 11. i 12. travnja, bez osvrta na ranije pozive Kijeva, dok je Ukrajina naknadno potvrdila da je spremna uzvratiti istom mjerom.

Ključne riječi
Kirilo Budanov rat u Ukrajini Ukrajina

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
16:49 10.04.2026.

Zelenski je u prvom mjesecu objavio da su sigurnosna jamstva 100% spremna. Sada odjednom nisu? Koji klaun i lažov! 😡

Avatar bumbar
bumbar
16:51 10.04.2026.

Pregovori treba biti samo između Ukrajne i Rusije.. Ako se na strani Ukrajne u pregovore umeša Amerika ili neka ruga država , to znači da je Amerika i druge države u ratu sa Rusijom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!