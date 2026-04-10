Budanov: Rat s Rusijom mogao bi uskoro završiti. Postoje samo dvije opcije...

Kirilo Budanov , čelnik Ureda predsjednika Ukrajine i ključni pregovarač te zemlje, rekao je da rat s Rusijom možda neće još dugo trajati, izrazivši optimizam da bi tekući pregovori uskoro mogli dovesti do rješenja. "Svi razumiju da rat treba završiti. Zato i pregovaraju", rekao je Budanov u intervjuu za Bloomberg, objavljenom danas. "Ne mislim da će to dugo trajati". Budanov, koji sada vodi predsjednički ured nakon što je ranije bio na čelu ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR), rekao je da pregovori između Ukrajine, SAD-a i Rusije postupno idu prema kompromisu unatoč ograničenom vidljivom napretku u javnosti.

Iako obje strane i dalje zauzimaju "maksimalističke" pozicije, rekao je da sada postoji jasnije razumijevanje prihvatljivih granica, što smatra velikim korakom naprijed. Također je rekao da Ukrajina očekuje dolazak visokih američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Kijev, moguće već sljedeći tjedan. Prema Budanovu, taj bi posjet bio njihov prvi dolazak u Ukrajinu od početka ruske sveobuhvatne invazije, a očekuje se da će se fokusirati na sigurnosna jamstva i okvir mogućeg mirovnog sporazuma. Budanov je istaknuo da je zadržavanje angažmana SAD-a u pregovaračkom procesu jedno od ključnih postignuća Kijeva.

Istodobno je priznao da još nisu donesene konačne odluke, posebno kada je riječ o teritorijalnim pitanjima – najosjetljivijoj temi pregovora, u kojoj Moskva traži povlačenje Ukrajine iz ostatka Donjecke regije nakon što je nije uspjela osvojiti vojnim putem. Unatoč pregovorima koji su u tijeku, Budanov je upozorio da su i dalje moguća oba scenarija. "Postoje samo dvije opcije – rat ili mir", rekao je, dodajući da nastavak pregovora ovisi o spremnosti obje strane na kompromis.

U četvrtak je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su trilateralni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a odgođeni jer Washington preusmjerava fokus na Bliski istok. Rusija je u četvrtak objavila 32-satni prekid vatre između 11. i 12. travnja, bez osvrta na ranije pozive Kijeva, dok je Ukrajina naknadno potvrdila da je spremna uzvratiti istom mjerom.