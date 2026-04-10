BURE BARUTA

Njemačka vojska upozorava: Balkan dio 'istočnog krila' sukoba s Rusijom

Patrole EUFOR-a na sarajevskim ulicama
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Deutsche Welle
10.04.2026.
u 18:41

Neposredno prije Freudingova posjeta BiH u četvrtak i petak zanimanje javnosti izazvao je i posjet bosanskim Srbima Donalda Trumpa Jr., najstarijeg sina američkog predsjednika

Inspektor njemačke kopnene vojske (u Njemačkoj de facto vrhovni zapovjednik kopnenih snaga) Christian Freuding tijekom posjeta Bosni i Hercegovini naglasio je važnost daljnje stabilnosti na Balkanu za sigurnost Europe. General-pukovnik upozorio je da bi napetosti u regiji mogle biti instrumentalizirane. „I vidimo da postoje i drugi akteri koji pokušavaju ostvariti utjecaj u ovoj regiji", rekao je Freuding njemačkoj novinskoj agenciji dpa. Stručnjaci sa zabrinutošću promatraju, primjerice, kako osobito Rusija, ali i Kina, šire svoj utjecaj u srpskom dijelu BiH. To uključuje suradnju u eksploataciji prirodnih resursa i energetskim poslovima, a u slučaju Kine i isporuku nadzorne tehnologije, piše DW.

Njemačka vojska u Bosni i Hercegovini za tamošnju misiju EU-a EUFOR Althea osigurava 36 vojnika. Snage nadziru poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u BiH. Diljem zemlje održavaju urede za vezu, koji kroz razgovore sa stanovništvom i vlastima služe i kao sustav ranog upozorenja u slučaju novih napetosti.

Što radi Trumpov sin u Bosni?

Neposredno prije Freudingova posjeta BiH u četvrtak i petak zanimanje javnosti izazvao je i posjet bosanskim Srbima Donalda Trumpa Jr., najstarijeg sina američkog predsjednika. Dpa piše kako se u Sarajevu sa zabrinutošću prati kako je Milorad Dodik poboljšao svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i ljudima u pratnji američkog predsjednika Trumpa. Washington je ukinuo sankcije protiv Dodika i njegova okruženja. Trumpov sin, prema medijskim izvješćima, u Bosni je huškao protiv EU-a. Američko veleposlanstvo njegovo je putovanje, međutim, opisalo kao privatni posjet.

Navodi se i da Dodikova politika uključuje angažiranje jedne lobističke tvrtke u SAD-u, kako bi se osigurala naklonost politike prema bosansko-srpskom separatizmu i ukidanju državnih sudova. Cilj je također smijeniti visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji Christiana Schmidta.

BiH pripada „proširenom istočnom krilu“

U listopadu se, kako se dalje navodi, u Bosni i Hercegovini održavaju redovni parlamentarni i predsjednički izbori. Zemlja je, u kontekstu ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, u velikoj mjeri nestala iz fokusa međunarodne politike. No vojska ju smatra dijelom „proširenog istočnog krila“, odnosno područjem na kojem bi moglo doći do neizravnih napetosti s Rusijom.

Freuding je posjetio takozvanu LOT-kuću Bundeswehra u Vlasenici na istoku Republike Srpske. Te kuće služe kao smještaj i regionalna središta za „Liaison and Observation Teams“ snaga EUFOR Althea. Freuding je naglasio da je važno i dalje imati dobar uvid u situaciju u kriznoj regiji zapadnog Balkana „kako bismo u slučaju potrebe mogli prilagoditi ili ojačati naše snage“. Osoba u funkciji glavnog inspektora kopnenih snaga savjetuje i njemačku vladu u vojnim pitanjima.

Ekskluzivni video: Ovako je čagalj iz Utrina pušten na slobodu, GPS ogrlica pratit će ga u stopu
Avatar Next Level
Next Level
19:16 10.04.2026.

To govorim već 10 godina.....stay focused

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

