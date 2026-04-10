U Mađarskoj uoči izbora buknuo rat anketama, birači im zbog ovoga ne vjeruju

Na mađarskim parlamentarnim izborima u nedjelju pobijedit će oporba, pokazuju ankete. Ne, pobijedit će vlast, pokazuju istodobno druge ankete. Kako je moguće da u isto vrijeme jedne anketne kuće sustavno dobivaju jedan rezultat, a druge tvtrke za ispitivanje javnog mnijenja pokazuju sasvim suprotno stanje? Tako to izgleda danas u Mađarskoj uoči nedjeljnih izbora na kojima će se sučeliti vladajuća desna stranka Fidesz premijera Viktora Orbána i glavnog izazivača, oporbenjaka Pétera Magyara i njegove stranke Tisze.

Mađarski i zapadni mediji već mjesecima pišu o vrlo različitim rezultatima u ispitivanju javnog mnijenja, ovisno o tomu radi li svaku pojedinu anketu institut ili tvrtka povezana s vlašću ili pak je od nje nezavisna, a možda je usto povezana i s oporbenim strukturama. Iako već mjesecima zapadni mediji izvještavaju o vrlo velikoj prednosti u anketama za oporbu i Magyara, to je zato što uglavnom prenose rezultate nezavisnih/oporbenih anketara, dok ignoriraju provladine. Mađarski mediji već prepoznaju koji je anketar s kime povezan, pa ovisno o tomu i tumače te rezultate.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je primjerice nedavno objavljeno istraživanje Iránytűa Institutea koje je pokazalo da oporba vodi s 51% podrške, ispred Fidesza koji ima 40%. No, samo nekoliko dana ranije izašla je i anketa Alapjogokért Központa koja pokazuje sasvim suprotni trend, Fidesz na 50%, a oporbu na 42%. Kako je došlo do toga da različite tvrtke objavljuju sasvim drugačije rezultate? Kada su novinari Euronewsa pitali to šefa provladinog Nézőpont Institutea Sámuela Ágostona Mráza, on je te razlike pripisao metodološkim razlikama u istraživanjima. No, istom je portalu stručnjak za ispitivanje javnog mnijenja Gábor Tóka rekao da metodološke razlike jednostavno nisu dobro objašnjenje jer su te razlike u rezultatima toliko velike da bi ispalo kao da anketiraju ljude u različitim državama.

Ustvari, oporba optužuje vlast, tvrdeći da vlada sama sebi naručuje ankete, i da instituti povezani s vladom koji od države dobivaju novac, objavljuju istraživanja koja Fideszu idu u korist. S druge strane, vlada oporbu optužuje za slične stvari, da manipulira istraživanjima kako bi ona išla u korist oporbi, a pritom državni mediji optužuju oporbu i da za to prima novac izvana, sve s ciljem rušenja Fidesza.

Za to vrijeme kao upozorenje ostaju prethodni izbori 2022., kada su anketne kuće (bliske i vlasti i oporbi) najavljivale razmjerno napetu utrku između Orbánova Fidesza i ujedinjene oporbe, da bi Fidesz na kraju na izborima ostvario vrlo uvjerljivu pobjedu, s čak 20 postotnih poena prednosti (54 prema 34%), potpuno potukavši oporbu. Zanimljivo, mađarski mediji su primijetili da tom prilikom provladine i nezavisne anketne kuće nisu imale toliko različite rezultate anketa uoči izbora kao što je to slučaj ovog puta.