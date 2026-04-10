Nervoza među ulagačima sve veća: Cijene nafte ponovno skočile u nebo, evo što je sada u fokusu

Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 97 dolara, uz nervozu ulagača zbog naznaka nesuglasica između SAD-a i Irana pred pregovore o završetku rata koji bi trebali otkloniti i prepreke tranzitu kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,32 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 97,25 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,43 dolara i stajao je 99,30 dolara.

Tržišta su pred kraj tjedna suspregnula dah pred američko-iranske pregovore u Pakistanu. Iranski i američki predstavnici trebali bi u subotu prvi puta od početka napada SAD-a i Izraela na Iran izravno pregovarati o završetku rata. U fokusu je ulagača u prvom redu tranzit kroz Hormuški tjesnac kojim prolazi petina svjetske nafte. Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njegovim saveznicima. Brodovi ostalih zemalja mogu proći u koordinaciji s iranskom vojskom, vodeći računa o "tehničkim ograničenjima", upozorio je Teheran.

Američki predsjednik Donald Trump bio je odredio rok Iranu do utorka nešto iza ponoći da otvori Hormuz, ali je, uz posredovanje Pakistana, samo otprilike 90 minuta prije isteka roka objavio sporazum s Iranom o dvotjednom primirju. Izrael je pak u srijedu pojačao napade na Libanon, tvrdeći da se primirje ne odnosi na njegov rat protiv sjevernog susjeda. U izraelskim napadima u Libanonu poginulo je u srijedu više od 300 ljudi, izvijestile su libanonske vlasti.

Teheran je upozorio da njegov mirovni plan od 10 točaka, osnova za pregovore sa SAD-om o miru, predviđa obustavu neprijateljstava na svim frontovima. Iranske tvrdnje potkrepljuje i posrednik Pakistan dok je Washington signalizirao da se priklanja poziciji Tel Aviva. Izraelski napadi ugrozili su krhko primirje, a Iran je u takvim uvjetima obustavio tranzit kroz Hormuz, izvijestili su u srijedu državna televizija Press TV i novinska agencija Fars.

Čak i ako se tranzit kroz Hormuz nastavi, potpuna normalizacija opskrbe mogla bi potrajati tjednima, upozoravaju analitičari ING-a Ewa Manthay i Warren Pattersson. Teheran je najavio novi režim prolaza kroz tjesnac, u koordinaciji s Omanom. Sjevernu stranu Hormuza omeđuje iranska obala, a na južnoj je poluotok Musandam čiji je vrh omanska eksklava.

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je pred odlazak u Islamabad da mu je predsjednik Trump dao "jasne smjernice" i da očekuje da će razgovori biti "pozitivni". Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Qalibaf upozorio je pak u petak na X-u da još nisu ispunjeni ključni preduvjeti za pregovore, primirje u Libanonu i odmrzavanje iranske imovine, prema izvješću Tasnima. Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio skuplji za 29 centi i stajao je 107,29 dolara.