FOTO Scene užasa nakon izraelskog napada: U roku od deset minuta ulice sravnjene sa zemljom
Izrael je u srijedu bombardirao Libanon snažnije nego ikada od početka rata, pri čemu su poginuli deseci ljudi, a stotine su ozlijeđene, objavile su libanonske vlasti. Napadi, od kojih nekoliko na samo srce Bejruta, izazvali su paniku u libanonskom glavnom gradu u vrijeme najveće gužve, javljaju novinari AFP-a.
Izraelska vojska objavila je da je izvela "najveći koordinirani napad" protiv proiranskog pokreta Hezbolah od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana, 28. veljače. "U razmaku od 10 minuta i istovremeno u nekoliko područja, napadnuto je oko 100 zapovjednih mjesta i vojne infrastrukture" libanonskog islamističkog pokreta diljem Libanona, precizira se u priopćenju.
Meta jednog od napada bila je Basta, popularna četvrt u srcu glavnoga grada. "Vidio sam napad, bio je vrlo snažan, djeca su ubijena, drugima su odrezane ruke", izjavio je za AFP Jaser Abdalah, koji radi u trgovini kućanskih aparata u obližnjem sektoru.
Petnaestodnevni prekid vatre s Iranom, koji je tijekom noći proglasio američki predsjednik Donald Trump, "ne uključuje Libanon", ustvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. "Bitka u Libanonu se nastavlja", objavila je potom izraelska vojska.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif sa svoje je strane precizirao da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici prihvatili prekid vatre "posvuda", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja. Hezbolah, koji je tvrdio da je na pragu "povijesne pobjede", nije se očitovao o prekidu vatre, ali od oko 1 sat po lokalnom vremenu više nije preuzeo odgovornost za napade na Izrael.
Izraelska vojska zatražila je u srijedu ujutro od stanovništva da evakuira nekoliko četvrti u južnom predgrađu Bejruta, kao i široko područje između izraelske granice i rijeke Zahrani, oko 40 kilometara sjevernije. Izraelski napadi na Libanon od 2. ožujka uzrokovali su više od 1500 mrtvih i više od milijun raseljenih.