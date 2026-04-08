Iran izveo novi napad nekoliko sati nakon primirja: Ovaj potez pogoršava najtežu energetsku krizu na svijetu

Iran je napao naftovod Istok-Zapad u Saudijskoj Arabiji samo nekoliko sati nakon što je dogovoreno primirje radi pauze u ratu s Iranom, pri čemu je pogođena jedina ruta za izvoz sirove nafte od početka neprijateljstava, rekao je u srijedu Reutersu izvor iz industrije. Saudijski naftovod Istok-Zapad, trenutačno njegov jedini izlaz za izvoz sirove nafte, pogođen je u iranskom napadu, a i ostali su objekti u kraljevstvu bili meta, rekao je u srijedu Reutersu isti izvor.

Cjevovod je preusmjeravao oko sedam milijuna barela dnevno iz naftnog središta kraljevstva na istoku do crvenomorske luke Yanbu nakon što je Iran efektivno zatvorio Hormuški tjesnac, zadržavši goleme količine nafte i plina u Zaljevu i uzrokujući vrtoglav porast cijena. Izvor je kazao kako se očekuje da će to utjecati i na protok naftovodom te je dodao kako se sada procjenjuje šteta. Sve navedeno moglo bi pogoršati, kako su procijenili stručnjaci, najtežu energetsku krizu na svijetu.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u srijedu je u objavio da je raketama i dronovima pogođeno više ciljeva u regiji, među kojima su i naftna postrojenja američkih tvrtki u Yanbuu. Točno vrijeme napada nije poznato, kao ni opseg štete niti utjecaj na rad naftovoda.Sjedinjene Države i Iran u utorak su se dogovorili o dvotjednom prekidu vatre pri čemu je posredovao Pakistan, a cilj je obustaviti šest tjedana dug rat u kojemu su ubijene tisuće ljudi i koji se proširio Bliskim istokom, prouzročivši neviđene poremećaje na energetskom tržištu.

Napadi na ostale zemlje Perzijskog zaljeva nisu obustavljeni unatoč sporazumu. Kuvajtska vojska izvijestila je da se na zemlju ciljalo od 8 sati po mjesnom vremenu u snažnome valu iranskih napada te da su napadi dronovima prouzročili veliku štetu na naftnim postrojenjima, elektranama i postrojenjima za desalinizaciju vode. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su i oni suočeni s iranskim napadima raketama i dronovima, a Bahrein je izvijestio da su u iranskom napadu oštećene kuće u području Sitre.